В подмосковных лагерях уже отдохнули 60 тысяч детей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области в 2024 году открыли 105 загородных лагерей, где за лето отдохнут 100 тыс. ребят. Об этом стало известно на выездном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. Участники обсудили ход летней детской оздоровительной кампании.
Один из лагерей, в котором сейчас отдыхают юные жители Подмосковья, – детская здравница имени Гагарина в Ступине. Участники заседания посмотрели, как организовано пребывание ребят. Они поделились с гостями своими впечатлениями.
Замминистра социального развития региона Вера Марченко подчеркнула, что Московская область лидирует по количеству загородных лагерей для детей.
Отдельно участники заседания обсудили вопрос льготных путёвок. В этом году по таким путёвкам отдохнут 27 тыс. детей. Дети-инвалиды, сироты, дети из малообеспеченных семей могут отдохнуть по бесплатной путёвке.
А для ребят из многодетных семей предусмотрена компенсация путёвки от 9 до 28 тыс. рублей. Оформить путёвку можно на региональном портале госуслуг.
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«Пообщались с ребятишками, отдыхающими в лагере. Асе довольны тем, как проходит их лето на подмосковной земле. Ребятам всё так нравится, что многие хотят вернуться снова», – рассказал председатель комитета Андрей Голубев.
Замминистра социального развития региона Вера Марченко подчеркнула, что Московская область лидирует по количеству загородных лагерей для детей.
«На сегодняшний день там уже отдохнули 60 тысяч детей, но охват будет больше», – отметила замминистра.Как напомнили в Мособлдуме, родители могут выбрать лагерь и почитать о нём отзывы на портале.
Отдельно участники заседания обсудили вопрос льготных путёвок. В этом году по таким путёвкам отдохнут 27 тыс. детей. Дети-инвалиды, сироты, дети из малообеспеченных семей могут отдохнуть по бесплатной путёвке.
А для ребят из многодетных семей предусмотрена компенсация путёвки от 9 до 28 тыс. рублей. Оформить путёвку можно на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская