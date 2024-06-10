Подмосковные школьники стали участниками проекта «Умные каникулы»

Искусственный интеллект помогает с расшифровкой метрических книг Московской области, созданных до 1917 года, к услугам нейросети через платформу «Поиск по архивам» обратились уже более полутора миллионов раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.