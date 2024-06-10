Подмосковные школьники стали участниками проекта «Умные каникулы»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
85,5 тысяч школьников Подмосковья принимают участие в проекте «Умные каникулы». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках проекта дети ходят на образовательные интенсивы и под руководством педагогов разрабатывают проекты и проводят исследования.
В общей сложности программа продлится до 29 июня.
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«Сейчас занятия проходят уже в 100 школах, ребята занимаются по 5 образовательным трекам: интеллектуальному, социально-активному, культурному, патриотическому и спортивному. Образовательный процесс продолжается, но в новом формате. Проект пришелся по душе и детям, и родителям – уже третий год подряд мы получаем положительные отзывы», – поделился первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.
В общей сложности программа продлится до 29 июня.
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Мира Полтева