В Подмосковье для школьников работают 900 летних детских лагерей

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Более 900 летних лагерей открылись на базе школ в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
На первой смене в лагерях отдохнут свыше 64 тысячи детей региона.
Для более интересного время провождения детей в лагерях тематические смены: спортивные, патриотические, посвященные Году семьи, а также Движению первых и Орлятам России.
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«Лагеря на базе школ будут работать у нас в Подмосковье все лето — в три смены. За это время школы примут свыше 72 тысяч ребят. Такой формат летнего отдыха очень востребован у нас в регионе — школьники проводят время интересно и с пользой, а родители точно знают, что их дети находятся под присмотром», — отметил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.
Для более интересного время провождения детей в лагерях тематические смены: спортивные, патриотические, посвященные Году семьи, а также Движению первых и Орлятам России.
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Мира Полтева