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В подмосковных лесах проведут порядка двух тысяч патрулирований территорий

30 января 2024, 13:41
Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

В 2024 году в Орехово-Зуевском лесничестве запланировано провести не менее 2984 патрулирований земель государственного лесного фонда. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
На сегодняшний момент уже утвердили 9 маршрутов, общая протяженность которых составляет 4099 км.

«В зимнюю пору лесная охрана осуществляет надзор, используя лыжи и снегоходы, которые позволяют добраться в отдаленные места. Несмотря на большое количество выпавшего снега, лесная охрана лесничества продолжает выполнять мероприятия согласно утвержденному плану. С начала января уже проведено 150 патрулирований, в том числе в труднодоступных местах», — поделилась ведущий инженер отдела организации лесной охраны Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Екатерина Бабахина.


Стоит отметить, что данные мероприятия помогают своевремененно обнаруживать лесные пожары,а также определять состояния лесов и отслеживать влияние на их состояние различных факторов.

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#охрана
#данные
#мероприятия
#мособллес
#лесные подмосковье
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Аварийная служба жилых домов в Звенигороде работает круглосуточно
30 января 2024, 13:43

Фото: Хавива Фонина

В сферу ответственности аварийной службы территориального управления многоквартирными домами Звенигорода «Одинцовская теплосеть» входит 117 адресов, в день поступает до десяти заявок, экстренная работы ведётся 24 часа в сутки. Об этом рассказал корреспонденту Хавиве Фониной заместитель управляющего директора Юрий Кондратенков.
Он пояснил, что в круглосуточном режиме вызовы принимает диспетчерская. При этом если ситуация требует немедленного вмешательства, бригада выезжает сразу – в любое время суток. Если работа не такая срочная, ее сделают в течение дня.

«Аварийная бригада работает в три смены круглосуточно, в её штате три диспетчера и 12 рабочих: сантехников, электриков, а также специалисты, которые выполняют строительно-ремонтные работы», — добавил Кондратенков.

Он также отметил, что нередко в диспетчерскую поступают звонки, не связанные с компетенцией аварийной службы управляющей компании. Тогда эти вызовы передают в соответствующее ведомство — газовую службу, электросетевую компанию и пр.

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#звенигород
#жкх
#управляющая компания
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Гражданские жены погибших участников СВО будут получать выплаты и льготы
Турчак: в ГД внесли проект о выплатах гражданским женам погибших участников СВО
30 января 2024, 13:39

Фото: iStock/Oleg Elkov

Законопроект, защищающий интересы гражданских супруг погибших участников СВО и пропавших без вести, внесли в Госдуму. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по СВО Андрей Турчак.
«Рабочая группа по СВО в соавторстве с сенаторами и депутатами ГД внесла законопроект, который позволит защитить интересы "фактических" семей погибших и без вести пропавших участников спецоперации. Речь идет об отношениях, которые не были оформлены в загсе до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца», — написал Турчак в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что к президенту России Владимиру Путину во время встречи с семьями участников СВО обратилась женщина, чей гражданский муж погиб на выполняя задачи спецоперации, при этом из-за неофициального статуса она не имеет права на положенные выплаты и льготы.

Таким образом, Турчак отметил, что новый законопроект предполагает решение подобных вопросов. Согласно документу, женщина сможет получать выплаты, если проживала с участником СВО не менее трех лет, или не менее одного года при наличии общего ребенка. Наличие отношений можно будет определить через суд. После этого гражданская супруга сможет претендовать на все положенные выплаты и льготы, положенные семьям погибших бойцов.

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#суд
#имущество
#права
#льготы
#выплаты
#женщина
#законопроект
#telegram
#сво
#путин
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Ущерб от нелегальной свалки в Домодедове оценили в 367 млн рублей
30 января 2024, 13:27

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Свалку строительного и бытового мусора, занимающую площадь более 88 тысяч квадратных метров, обнаружили в деревне Кишкино городского округа Домодедово. По оценке экспертов, причинённый землям ущерб составил 367,6 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства экологии Московской области.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что во владении «Комплекс Кишкино» на землях компании «Ливада» устроена большая свалка. Нарушение усугублено тем, что часть отходов складирована в водоохранной зоне реки Речица», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Возмещения многомилионного ущерба министерство будет добиваться от компании «Ливада» через Арбитражный суд Московской области. Соответствующее исковое заявление уже подано.

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#экология
#свалка
#домодедово
#тихон фирсов
#суд
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«Не только на бумаге»: Депутат Кузнецова о векторе развития в год семьи
Депутат Кузнецова: РФ наращивает социальные обязательства не только на бумаге
30 января 2024, 13:06

Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год годом семьи и определил вектор развития. Депутат от партии «Единая Россия» Кузнецова Анна заявила, что Госдума реагирует на социальные вызовы и даже наращивает их.

Кузнецова отметила, что пока страны Европы сокращают социальные обязательства, чтобы поставлять оружие на Украину, Россия их расширяет.

«Мы добились расширения сферы применения материнского капитала, семьи с двумя и более детьми освобождены от НДФЛ. Мы возьмем на контроль то, чтобы меры не работали только на бумаге», — заявила депутат.
Ранее Брынцалов поручил Мособлдуме совершенствовать законы о поддержке многодетных семей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#семьи
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#анна кузнецова
#депутат
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Подмосковью передали более 30 га федеральной земли для строительства дорог
30 января 2024, 12:36

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Более 30 гектаров земли передали Московской области из федеральной собственности для строительства региональных автотрасс, сообщает пресс-служба Минимущества Подмосковья.

«Из федеральной собственности в областную передали 28 земельных участков общей площадью 30,6 га. Эта работа проводится рамках реализации госпрограммы по развитию дорожно-транспортного комплекса», — отметила глава регионального министерства Наталья Адигамова.

Она добавила, что на всех участках, которые получила Московская область, построят масштабные дорожные объекты, которые сделают транспортную сеть региона более эффективной и безопасной.

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#строительство
#дорогимо
#земельные участки
#подмосковье
#московская область
#минимущества
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Слуцкий назвал участников голой вечеринки «элиткой»
30 января 2024, 12:29

Фото: сайт Кремля

Кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий 30 января в ходе открытия пленарного заседания в Государственной Думе назвал участников скандальной голой вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой «элиткой».

«Речь идет о тех деятелях культуры которые уехали из страны и ходят на голые вечеринки, которые считают, что можно соревноваться, у кого лучше новогодняя елка: за миллон, два или пять миллионов рублей», — заявил председатель партии ЛДПР.
Ранее Леонид Слуцкий заявил, что США и Евросоюз несут ответственность за крушение военного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лдпр
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Аналитики назвали самый продуктивный город России
Авито Работа назвал самый продуктивный город России в январе 2024 года
30 января 2024, 12:00

Фото: IStock/Liubomyr Vorona

В январе 2024 года высокую продуктивность показали жители Волгограда, Самары и Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито Работы» (есть в распоряжении «Радио 1»).
Для определения среднего уровня продуктивности россиян просили оценить свою мотивацию и работоспособность по десятибалльной шкале. Уровень работоспособности от 8 до 10 баллов оценили 64, 62 и 58 процентов жителей первой тройки лидеров. В Москве высокую продуктивность ощутили только 54% респондентов. Самым непродуктивным городом оказался Челябинск – 37% жителей ощутили высокую работоспособность в январе.

Всего эксперты Авито Работы опросили больше семи тысяч работающих россиян. Согласно исследованию, в январе текущего года наибольший прилив продуктивности респонденты ощущают с 10:00 до 12:00 (46%), с 14:00 до 17:00 (26%), с 12:00 до 14:00 (21%), с 6:00 до 10:00 (19%) и с 17:00 до 20:00 (14%).

В январе текущего года больше половины россиян (54%) заявили, что чувствуют себя замотивированными и продуктивными. В декабре 2023 года данный показатель составлял 57%. При этом, в конце прошлого года самыми продуктивными были работники из Казани (66%), Ростова-на-Дону (65%).

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#работники
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#исследование
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Андрей Воробьёв проверил ход строительства Южно-Лыткаринской автодороги
30 января 2024, 11:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Ленинский городской округ на место строительства Южно-Лыткаринской автодороги . Это трасса в ближайшей перспективе станет частью скоростного транспортного каркаса столичной агломерации.
«Подмосковье активно развивается. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты для комфортного проживания жителей региона. Мост через Москва реку протяженностью 45 км соединяет пять муниципалитетов от Варшавского шоссе до М-12. Строительство мы начали в марте 2023 года, а к концу этого должны будем закончить», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что в настоящий момент над строительством моста работает порядка трех тысяч человек, в дальнейшем число будет увеличено до 5000.

Кроме этого, в этом году также начнется строительство Егорьевского шоссе, которое планируется реализовать за два года.

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#строительство
#мост
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#андрей воробьёв
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На строительстве обхода Малых Вязём смонтировали пролёт моста через реку
30 января 2024, 11:51

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Строительство обхода деревни Малые Вязёмы ведётся в Одинцовском городском округе в рамках развития ЦКАД, в настоящее время на объекте выполнено более 50 процентов земляных работ и смонтирован пролёт моста через реку Большую Вязёмке, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«На сегодняшний день разработано более 65 тысяч кубометров грунта, ведется прокладка ливневой канализации. (…) Смонтировано пролётное строение моста через Большую Вязёмку, ведётся монтаж поперечных связей и боковых консолей», — отмечается в сообщении.
Завершить строительство обхода Малых Вязём планируется в конце текущего года. Новая дорога избавит автомобилистов от необходимости переезжать железнодорожные пути. Кроме того, обход разгрузит местную дорожную сеть и сделает движение более безопасным.

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#одинцовский городской округ
#цкад
#обход
#строительство
#минтранс мо
#автодор
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