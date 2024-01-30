В подмосковных лесах проведут порядка двух тысяч патрулирований территорий

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
«В зимнюю пору лесная охрана осуществляет надзор, используя лыжи и снегоходы, которые позволяют добраться в отдаленные места. Несмотря на большое количество выпавшего снега, лесная охрана лесничества продолжает выполнять мероприятия согласно утвержденному плану. С начала января уже проведено 150 патрулирований, в том числе в труднодоступных местах», — поделилась ведущий инженер отдела организации лесной охраны Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Екатерина Бабахина.
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