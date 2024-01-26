В подмосковных лесах проведут санитарные рубки на площади более тыс 4 га

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Ряд санитарно-оздоровительных мероприятий проведут в лесах Московской области в 2024 году, в том числе на территории в семь с половиной тысяч гектаров будут организованы лесопатологические исследования, а более чем на четырёх тысячах гектаров — санитарные рубки, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Лесопатологические обследования будут проведены на площади 7 500 га, санитарные рубки и уборка неликвидной древесины — на площади 4 187 га. Планируется вырубить 3,5 тыс. аварийных деревьев», — цитируются в сообщении слова главы Минсельхозпрода Московской области Владислава Мурашова, курирующего лесное хозяйство региона.
Мурашов также сообщил, что леса в шести городских округах Подмосковья обработают от вредителя — непарного шелкопряда. Всего санитарно-оздоровительные мероприятия запланированы на 22 тысячах га областных лесов.
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