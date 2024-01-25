В подмосковных лесах стартовала акция по борьбе с незаконными вырубками

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Масштабная профилактическая акция «Незаконная рубка», направленная на противодействие нелегальной заготовке древесины, стартовала в Московской в четверг, 25 января, она продлится до конца года, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Незаконная вырубка — одно из самых тяжёлых нарушений по причинению ущерба лесному фонду, поэтому лесная охрана уделяет особое внимание профилактике и пресечению таких рубок», — цитируются в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.
В ходе акции в подмосковных лесах значительно увеличат количество патрулей, особенно в тех местах, откуда поступали сигналы о нарушениях. В патрулировании будут участвовать не только сотрудники областной лесной охраны, но и полицейские, представители муниципальных администраций, а также общественники. Акцию планируют завершить 31 декабря 2024 года.
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