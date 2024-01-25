В подмосковных лесах стартовала акция по борьбе с незаконными вырубками

Генпрокуратура России 23 января подала в Арбитражный суд Приморского края 2 иска на общую сумму в 376 млрд рублей к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке. Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на материалы картотеки арбитражных дел.