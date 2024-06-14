В подмосковных лесах зацвели первые орхидеи

Фото: Минэкологии МО / Е. Тихонов
В лесах Подмосковья заметили первые распустившиеся орхидеи – любку двулистную и пальчатокоренник Фукса. Находки сделали лесничие в Орехово-Зуевском городском округе. Оба вида не являются краснокнижными, но внесены в список редких и уязвимых растений Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
«Как ни странно, не только тропики богаты такими растениями, как орхидеи, но и наши леса. Большинство этих красивейших растений редки в регионе. На территории Подмосковья произрастает 23 вида орхидных, занесённых в Красную книгу Московской области, из них 10 внесены в Красную книгу России», – рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.В министерстве напомнили, что в 2019 году в заказнике «Журавлиная родина» обнаружили редчайшую подземную орхидею, которую до этого находили в Подмосковье лишь трижды. Надбородник безлистный относящийся к группе орхидных, впервые нашли в регионе в конце XXI века, затем в середине 60-х годов и в начале 90-х. Растение занесено в Красные книги Московской области и России
Редкость наблюдения надбородника объясняется тем, что до начала цветения в июне – июле эта орхидея ведёт подземный образ жизни. Годами она может не обнаруживать себя, но, выбравшись из-под земли, красиво зацветает.
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