Врач Кашух раскрыла пользу съедобных диких растений

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Врач-эксперт, гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что некоторые дикие растения не просто пригодны для пищи, но и обладают полезными свойствами.
По её словам, например, крапива может быть полезна для зрения и работы мозга, а одуванчик содержит витамины А, С, В1 и В2, которые поддерживают иммунитет и нормальный метаболизм.
Специалист добавила, что при сборе растений для употребления всегда надо учитывать экологическую обстановку и не срывать ничего вблизи автомобильных и железных дорог, рядом с фабриками и заводами.
До этого эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова не рекомендовала держать дома лианы, кактус и папоротник, поскольку они плохо влияют на энергетику жилища.
Ранее сообщалось, что российских садоводов могут оштрафовать за выращивание на участке борщевика, наркосодержащих растений, а также картофеля с целью продажи.
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«Дикоросы могут быть хорошим дополнением к рациону, но во всем нужна мера. Не стоит их переедать. Во многих дикорастущих растениях содержатся фитохимические вещества, способные навредить организму при частом употреблении. Если человек принимает какие-то лекарства, то ему особенно не рекомендуется употреблять дикоросы без консультации с врачом», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Кашух.
Специалист добавила, что при сборе растений для употребления всегда надо учитывать экологическую обстановку и не срывать ничего вблизи автомобильных и железных дорог, рядом с фабриками и заводами.
До этого эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова не рекомендовала держать дома лианы, кактус и папоротник, поскольку они плохо влияют на энергетику жилища.
«Находясь в пространстве для сна или отдыха, папоротники могут стать источником неудач, ссор, плохого настроения и проблем со здоровьем. С осторожностью дома следует размещать кактусы. Их форма и наличие колючек могут стать источником негативной энергии Ша-Ци. В спальне не стоит держать лианы, так как они символизируют одиночество», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» специалист.
Ранее сообщалось, что российских садоводов могут оштрафовать за выращивание на участке борщевика, наркосодержащих растений, а также картофеля с целью продажи.
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Мелисса Тимофеева