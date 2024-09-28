Звездные участники акции «Сохраним лес» высадили 25-миллионное дерево в Балашихе

Фото: пресс-служба Московской области
Рок-музыканты, телерадиоведущие и популярные блогеры вместе с экоативистами, участниками движения «Экосистема» и корпоративными волонтерами РЖД высадили 25-миллионное дерево акции «Сохраним лес» в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе Московской области.
Отмечается, что участие в акции приняли лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин, фронтмен группы «Конец фильма» Евгений Феклистов, телеведущая Юлия Барановская и блогер Мари Добро. Для ведущих «Нашего радио» участие в акции «Сохраним лес» стало уже традицией.
По словам музыканта Сергея Галанина, чем больше будет высажено деревьев, тем светлее станут души россиян.
Цель акции «Сохраним лес» — высадить по всей стране 70 млн деревьев. В Московской области помощь в организации акции оказали Комитет по лесному хозяйству Московской области, ГБУ «Мособллес», администрация г.о. Балашихи и ОАО «РЖД».
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По словам музыканта Сергея Галанина, чем больше будет высажено деревьев, тем светлее станут души россиян.
«Приходите, посадите свой сеянец и внесите вклад в общее экологичное дело: найдите на сайте акции удобную для вас локацию и благоустраивайте пространство рядом с вами. Все же очень просто: нужно начинать с себя. И тогда будет всем добро, радость и здоровье», – отметил Галанин.Юлия Барановская рассказала, что лес, который приехали восстанавливать участники акции, связан с теплыми воспоминаниями ее детских лет. Она подчеркнула, что рада принимать участие в этой акции.
Фото: пресс-служба Московской области
«Маленькой девочкой я видела, как лес после пожара начинает восстанавливаться, как раз такими же ростками, как мы сажаем сегодня. И поэтому мне приятно внести вклад в такое важное дело. Мои дети и мои внуки смогут ходить в этот лес так же, как когда-то ходила я», — сказала Юлия.Блогер-миллионник Мари Добро приняла участие в этой акции впервые. Своим примером она хотела вдохновить огромную аудиторию на высадку деревьев.
Цель акции «Сохраним лес» — высадить по всей стране 70 млн деревьев. В Московской области помощь в организации акции оказали Комитет по лесному хозяйству Московской области, ГБУ «Мособллес», администрация г.о. Балашихи и ОАО «РЖД».
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Екатерина Коршунова