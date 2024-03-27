Жителей Подмосковья предупредили о наказании за самовольный захват лесного участка

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Сотрудники Звенигородского лесничества обнаружили при патрулировании самовольный захват лесного участка. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Зафиксирован факт самовольного занятия и использования лесного участка, прилегающего к СНТ «Надежда» вблизи деревни Грибцово под Рузой. С начала года за нарушение лесного законодательства на территории лесничества был составлен 21 протокол об административном правонарушении. Общая площадь самозахвата превысила 6,5 га», – уточнили в Комлесхозе региона.
Там напомнили, что граждане, которые самовольно ограждают земли лесных участков и присваивают их, совершают правонарушение. За это предусмотрен административный штраф. Для граждан его размер может достигать 50 тыс. рублей; для должностных лиц – 100 тыс; для юридических лиц – 300 тыс. рублей.
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Лора Луганская