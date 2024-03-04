Школьники из Шатуры стали призёрами олимпиады по экологии

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Юные лесоводы из Шатуры стали призёрами олимпиады по экологии. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Призерами олимпиады стали учащиеся школьного лесничества «Родничок» — Анатолий Кокушкин и Анастасия Лобова.
Стоит отметить, что Анатолий представлял проект «Сортоиспытание огурца посевного в открытом грунте в условиях городского округа Шатура Московской области», а Анастасия - «Влияние продолжительности освещения на скорость роста микрозелени, выращиваемой на различных субстратах в домашних условиях».
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«Олимпиада проходила в два этапа. В теоретическом туре ребята показали свои знания в различных разделах экологии: аутэкология, синэкология, демэкология, социальная и прикладная экология. Во втором туре лицеисты защищали свои проекты, которые готовили под чутким руководством наставников», — поделились в пресс-службе ведомства.
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Мира Полтева