В подмосковном Серпухове открылась новая набережная

Фото: пресс-службы администрации г.о. Химки



«И всех нас, людей разных возрастов и профессий, жителей разных улиц, объединяют общие чувства: гордость за подвиги наших героев — бойцов СВО; восхищение работой конструкторов космической отрасли; радость за победы спортсменов, восторг от успехов талантливых школьников и студентов», — подчеркнул глава города.

Фото: пресс-служадминистрации бы г.о. Химки



Кроме того, руководитель администрации присвоил звание почётного гражданина округа. В этом году его удостоена директор Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» Элеонора Панова. За ее плечами более двадцати лет руководства одним из самых популярных спортивных кластеров ПодмосковьяВручая награды и поздравляя горожан с праздником, Дмитрий Волошин сказал, что на сегодняшний день в Химках живут почти полмиллиона человек — врачи, инженеры, педагоги, строители — и своим самоотверженным и честным трудом каждый вносит свой посильный вклад в общее процветание.Благодаря за присвоение звания почётного гражданина округа, Элеонора Панова отметила, что занятия физической культурой и спортом — это не только здоровье нации, а прежде всего воспитание силы духа, любви к своему Отечеству, утверждение семейных ценностей. А центр «Планерная», которым она сейчас руководит, уже почти 90 лет помогает решать эти задачи.Фото: пресс-службы администрации г.о. ХимкиПочетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева отметили сотрудников ТСК «Мосэнерго», братьев Ивана и Сергея Гринько, работников «Химкиэлектротранс» Алексея Терёшина и МКБ «Факел» Ольгу Воробьеву.Кроме того, звание заслуженного работника промышленности Московской области присвоили заместителю начальника цеха НПО Лавочкина Василию Титкину. Заслуженным работником физической культуры, спорта и туризма Московской области признан директор спортивной школы олимпийского резерва №1 Юрий Сорокин.Знак Мособлдумы «За труды» вручили ведущему инженеру-технологу НПО Лавочкина Юрию Магонину, а почетную грамоту иблагодарственное письмо Мособлдумы — преподавателю Сходненской ДШИ Марианне Грозовой и общественнице Ольге Кирилловой.Фото: пресс-службы администрации г.о. ХимкиТакже отметили военнослужащих, медиков, волонтеров, активистов, спасателей, сотрудников ЖКХ — всех, кто помогает развивать и делать Химки лучше день за днем.