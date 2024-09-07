В подмосковном Серпухове открылась новая набережная

Фото: Общероссийское общественное движение
Новая набережная в рамках развития проекта «Большой Серпухов» открылась в Серпухове, сообщили в пресс-службе общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество».
Уточняется, что открытие участка большого проекта по созданию единой прогулочной зоны приурочили к 685-летию города, который пройдет 21 сентября. По случаю события общественники провели физкультурный фестиваль под названием «Я выбираю здоровое будущее».
Для присутствующих организовали насыщенную программу, куда вошли: силовые дисциплины, сдача норм ГТО, а также полоса препятствий. На каждом этапе определили победителя. Сильнейших участников наградили ценными подарками.
Помимо всего прочего, можно было пообщаться с такими спортсменами как Федор Чудинов, Евгений Тищенко, Яна Егорян и Марк Петровский.
По словам инициатора проекта, президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, каждый желающий может погулять по уникальным местам вдоль Оки.
Он добавил, что было отрадно наблюдать большое количество людей и слышать добрые и положительные отзывы.
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Для присутствующих организовали насыщенную программу, куда вошли: силовые дисциплины, сдача норм ГТО, а также полоса препятствий. На каждом этапе определили победителя. Сильнейших участников наградили ценными подарками.
Помимо всего прочего, можно было пообщаться с такими спортсменами как Федор Чудинов, Евгений Тищенко, Яна Егорян и Марк Петровский.
По словам инициатора проекта, президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, каждый желающий может погулять по уникальным местам вдоль Оки.
«Это лишь начало всей большой набережной, которую мы ещё будем достраивать, но уже сейчас мы точно знаем, что мы на верном пути!» — сказал Кремлев.
Он добавил, что было отрадно наблюдать большое количество людей и слышать добрые и положительные отзывы.
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Никита Кротов