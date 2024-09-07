Наталья-Овсяница 8 сентября: чего не надо делать в этот день, чтобы не потерять достаток

Фото: istockphoto/ StockSeller_ukr
В праздник 8 сентября верующие чтят память святой мученицы Натальи и ее супруга – Адриана, которые жили в начале IV века на берегу Мраморного моря. Во время гонений на христиан язычники придали Адриана жестоким пыткам, во время которых Наталья оставалась при муже до самого конца. За это ее тоже замучили до смерти.
Об особенностях праздника мучеников Натальи и Адриана, истории, традициях и народных приметах расскажет редакция «Радио 1».
Первый сноп овса по обычаю ставили в углу дома под образа. Хозяева готовили овсяные блины и овсяное толокно на молоке с рябиной. Блюдами из овса угощали гостей. Обязательным считалось вдоволь накормить овсом лошадей.
Особое отношение было у народа и к рябине, которая как раз начинала поспевать 8 сентября. Ее кисти вешали под крышу дома, как оберег от всего недоброго. Также прутья рябины клали под порог дома.
Фото: istockphoto/ Olga Seifutdinova
Также 8 сентября считалось началом «бабьего лета». С этого периода световой день становился примерно на 3 часа короче.
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Праздник в народе – история и обычаиВ народе праздник 8 сентября называют Наталья Овсяница. В этот день на Руси было принято убирать овес, с которым связано множество поверий. «К Наталье не выкосишь овес – намотаешься до слез», – была поговорка в народе.
Первый сноп овса по обычаю ставили в углу дома под образа. Хозяева готовили овсяные блины и овсяное толокно на молоке с рябиной. Блюдами из овса угощали гостей. Обязательным считалось вдоволь накормить овсом лошадей.
Особое отношение было у народа и к рябине, которая как раз начинала поспевать 8 сентября. Ее кисти вешали под крышу дома, как оберег от всего недоброго. Также прутья рябины клали под порог дома.
Фото: istockphoto/ Olga Seifutdinova
Также 8 сентября считалось началом «бабьего лета». С этого периода световой день становился примерно на 3 часа короче.
Приметы дня 8 сентябряНа Наталью-Овсяницу существует множество народных примет. Эти наблюдения помогают людям ориентироваться в погодных условиях и предсказывать изменения в природе.
- Если в этот день идет дождь, то осень будет дождливой;
- Утренние заморозки предвещают раннюю и холодную зиму;
- Если рябина уродилась, то холода не за горами;
- Если к 8 сентября не опали листья с березы и дуба, стоит ожидать суровую зиму.
Что принято делать на Наталью-Овсяницу 8 сентябряВ праздник Натальи-Овсяница принято проводить время с семьей. Также в этот день принято молиться мученикам Адриане и Наталье, просить их о супружеском счастье и хороших отношениях с близкими.
- Желательно встретить 8 Наташ. Кому повезет, тому еще 8 дней будет везти;
- Нужно принести домой ветку рябины – она защитит от злых людей и намерений;
- Для хороших запасов на зиму обязательным было печь овсяные блины и готовить другие блюда из овса;
- Поставить себе цель и достигнете к концу дня. Если удастся – Наталья поможет во всех начинаниях в будущем;
- Добрые дела в день Натальи Овсяницы вернутся сторицей.
Чего нельзя делать 8 сентябряВ праздник Натальи-Овсяницы не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой и ссориться с близкими. Считается, что негативные эмоции привлекут беду.
- Нельзя жаловаться – это может привлечь новые проблемы;
- Нельзя быть зеркала и посуду;
- Нельзя отказывать в помощи людям;
- Не нужно переедать, иначе это приведет к проблемам с финансами;
- Нельзя топтать ягоды рябины и не мусорить там, где она растет.
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Лия Мурадьян