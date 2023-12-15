В Подольске открыли памятник-бюст легендарному военному разведчику Игорю Сергуну

Фото: пресс-служба РВИО
В Подольске торжественно открыли бюст Герою России, генерал-полковнику Игорю Сергуну, сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества.
«Родина не забывает людей, которые верно служат Отечеству. Игорь Дмитриевич учился в Московском суворовском училище, в Московском военном училище, прошёл огромный жизненный путь. За этими строками биографии – много труда, переездов, сил, отданных Родине, безопасности каждого из нас. Кто-то скажет, что такая тяжёлая работа сокращает жизнь. Но у офицеров всё измеряется иначе. Важно, не сколько ты прожил, а как прожил, как тебя помнят», – сказал помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский.Глава Подольска Григорий Артамонов прочитал приветствие губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В нём глава региона отметил, что Подольск – родная земля Игоря Дмитриевича. А у микрорайона Кузнечики – легендарная история. Рядом располагался аэродром, откуда совершали вылеты Виктор Талалихин и другие герои Великой Отечественной войны.
«Этот памятник – дань глубокой благодарности Игорю Дмитриевичу, ещё один шаг к сохранению исторической правды о Родине и её героях», – подчеркнул Воробьёв в приветственном обращении.Дочь героя Ольга поблагодарила Российское военно-историческое общество и всех, кто участвовал в создании и установке бюста Сергуну.
«Сегодняшнее мероприятие – большое событие для нас. О нашем папе будут помнить и знать не только наша семья, близкие, друзья, сослуживцы, а гораздо больше людей. Прошло почти девять лет, как папы нет с нами, и нам его очень не хватает. Игорь Дмитриевич был прекрасным отцом и любящим мужем – требовательным, строгим, но при этом очень добрым и понимающим. Даже в самые сложные моменты, связанные со службой, он старался для нас, своих девочек. Так он нас называл», – поделилась Ольга.На церемонии присутствовала и вторая дочь Героя России – Елена.
Бюст установлен на бульваре 65-летия Победы. Рядом с памятником открыт стенд с биографией героя.
Игорь Сергун родился 28 марта 1957 году в Подольске. Окончил различные военные учебные заведения. В Вооружённых силах – с 1973 года, в военной разведке – с 1984-го. Проходил службу на различных должностях в Главном разведывательном управлении. В 2011 году был назначен начальником Главного управления Генштаба Вооружённых сил – заместителем начальника Генштаба. С 2015-го управлял разведывательным обеспечением операции по уничтожению террористических группировок в Сирии. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», медалью «За боевые заслуги» и другими наградами. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Указом президента России в 2016 году генерал-полковнику Сергуну посмертно было присвоено звание Героя России.
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