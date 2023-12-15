Подольские кадеты Росгвардии написали письма участниками СВО

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
В Подольске ученики кадетского класса Росгвардии написали письма участниками СВО. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Для учеников Подольского кадетского класса Росгвардии организовали встречу с сотрудниками ОМОН «Русич». В рамках мероприятия юные кадеты передали рисунки, стихи, письма, открытки и новогодние поздравления для бойцов в зоне проведения специальной военной операции.
Также сотрудники спецподразделения рассказали ребятам о служебных задач, которые ежедневно выполняют росгвардейцы, а также провели экскурсию по подразделению.
Стоит отметить, что в своих письмах дети поздравили защитников с наступающими новогодними праздниками. Кроме этого, все подарки и обереги, которые в скором времени получат бойцы, были сделаны кадетами самостоятельно своими руками.
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Также сотрудники спецподразделения рассказали ребятам о служебных задач, которые ежедневно выполняют росгвардейцы, а также провели экскурсию по подразделению.
«Кадетам представилась возможность не только изучить характеристики служебных бронированных автомобилей, но побывать внутри транспортных средств — рассмотреть подробнее устройство техники. Специалисты инженерно-технического отдела рассказали ребятам о работе робота-сапера, правилах радиообмена и напомнили о соблюдении правил безопасности при обнаружении подозрительных предметов», - отметили в пресс-служба ведомства.
Стоит отметить, что в своих письмах дети поздравили защитников с наступающими новогодними праздниками. Кроме этого, все подарки и обереги, которые в скором времени получат бойцы, были сделаны кадетами самостоятельно своими руками.
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Мира Полтева