В подольском ЖК «Бородино» поставили на кадастр 20-этажный жилой дом

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Двадцатиэтажную новостройку со 152 квартирами, построенную в жилом комплексе «Бородино» в микрорайоне Кутузово городского округа Подольск, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Теперь владельцы квартир могут оформить право собственности на свою недвижимость, зарегистрироваться там, записать детей в школы и детсады, прикрепиться к поликлинике и осуществлять прочие юридические действия», — отметили в министерстве.Общая площадь нового дома составляет свыше 11 тысяч квадратных метров. Вход сделан по принципу безбарьерной среды. На территории рядом с домом оборудованы спортивные и детские площадки, а также места для отдыха.
Всего в ЖК «Бородино» сейчас построено девять жилых домов, а также школа на 1,1 тыс. учеников и детский сад на 140 мест.
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Лев Каштанов