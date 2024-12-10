На строительстве школы в ЖК «Резиденция Сколково» начались кровельные работы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске катков во всех районах столицы. Традиционно первыми открылись катки с искусственным льдом, в то время как катки с натуральным льдом ожидают стабильной зимней погоды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.