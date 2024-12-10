На строительстве школы в ЖК «Резиденция Сколково» начались кровельные работы

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу, считанную на 750 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Резиденция Сколково» в посёлке Заречье Одинцовского городского округа, о ходе работ сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время на объекте приступили к кровельным работам. Параллельно продолжается возведение наружных и внутренних стен и перегородок. Выполнен пристенный дренаж по всему периметру здания. А в будущем году строители приступят к монтажу светопрозрачных конструкцией», — говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что строительство ведётся в соответствии с установленным графиком.
Согласно проекту, общая площадь школы с тремя надземными и одним подземным техническим этажом составляет свыше 12,4 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрено 46 универсальных и специализированных классов, а также помещения для продлёнки.
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Лев Каштанов