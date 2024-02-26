В Польше поезд с авиатопливом сошел с рельсов

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На место происшествия были направлены полиция, пожарная служба и специализированное химическое подразделение из Вроцлава с целью создания безопасной зоны.
Пока неизвестны причины произошедшего. Полиция призывает водителей избегать поездок в направлении Грабовно Велького из-за возможного перекрытия местных дорог.
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