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В Польше поезд с авиатопливом сошел с рельсов

В Польше поезд с топливом сошел с рельсов, произошла разгерметизация цистерны
26 февраля 2024, 17:28
Фото: iStock/remik44992

Фото: iStock/remik44992

В Польше произошел инцидент с поездом, перевозившим авиационное топливо, сообщила радиостанция RMF FM.
Инцидент произошел в районе Грабовно Велького в Нижнесилезском воеводстве. В результате схода с рельсов цистерны произошла разгерметизация, что привело к утечке топлива.

На место происшествия были направлены полиция, пожарная служба и специализированное химическое подразделение из Вроцлава с целью создания безопасной зоны.


Железнодорожное движение в районе было остановлено, но угрозу пожара удалось устранить.

Пока неизвестны причины произошедшего. Полиция призывает водителей избегать поездок в направлении Грабовно Велького из-за возможного перекрытия местных дорог.

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Умер Лорд Ротшильд: что он предсказал России задолго до СВО, и кто займет его место
Британский банкир лорд Джейкоб Ротшильд скончался на 88-м году жизни
26 февраля 2024, 17:23

Фото: iStock/IR_Stone

Глава лондонской ветви семьи Ротшильдов Джейкоб Ротшильд скончался на 88-м году жизни. Как его смерть отразится на королевской семье и что он предрек России и Украине за несколько лет до начала СВО, расскажет редакция «Радио 1».

Умер британский банкир лорд Джейкоб Ротшильд


Сообщение о смерти лорда Ротшильда было опубликовано днем 26 февраля на странице поместья Уоддесдон, управляемого фондом Ротшильдов, в социальной сети Х. Причины смерти не названы, однако можно предположить, что они были естественными.

Банкир известен как филантроп, культурный деятель и влиятельный бизнесмен. Некоторые западные СМИ называли его «хозяином мира».

Британский финансист Ротшильд: биография


Джейкоб Ротшильд родился 29 апреля 1936 года в Англии. С 1963 года он работал в семейном банке, но в 1980 году подал в отставку из-за разногласий в семье. В 1991 году он основал собственную инвестиционную компанию. Спустя 10 лет Ротшильд был награжден «Орденом Заслуг» королевой Елизаветой II.

Ротшильды считаются самой состоятельной и влиятельной семьей в мире. Согласно некоторым теориям, семейство финансировало обе мировые войны XX века. Есть также мнение, что клан позже объединился с Рокфеллерами, после чего банкиры образовали теневое мировое правительство.

Джейкоб Ротшильд неоднократно упоминался в СМИ как главный спонсор вооруженных конфликтов. По неподтвержденным данным, именно он финансировал «цветные» революции в Африке, Грузии, на Ближнем Востоке и Украине.

Лорд Ротшильд сделал предсказание о СВО


Лорд Ротшильд при жизни неоднократно заявлял, что Россия может получить статус той страны, которая будет предопределять взаимоотношения между другими государствами. За несколько лет до начала спецоперации на территории Украины, Ротшильд предсказал, что Украина, Россия, Казахстан будут испытывать определённые сложности и отметил, что может произойти мировой кризис.

В 2016 году Ротшильд говорил, что развивающиеся страны начали наращивать валютные долги, а курс доллара, тем временем, стремительно возрастал.
«В последние несколько лет развивающиеся страны быстро наращивали валютный долг и им приходится возвращать кредиты, которые сильно подорожали из-за роста курса доллара и обвала сырьевых цен», - Ротшильд.

Что будет после смерти Ротшильда


После кончины лорда Ротшильда его место займет наследник, который продолжит вести дела «в конфликте с Россией». Такое мнение в беседе с «Газета.ру» выразил собеседник издания, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Он также добавил, что ждать чего-либо хорошего России от преемника лорда не стоит.

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В Национальном автомобильном союзе предложили регистрировать самокаты на «Госуслугах»
26 февраля 2024, 17:14

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Отказ от регистрации электросамокатов в России – очень грустная новость. Такое мнение высказал «Радио 1» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Ранее стало известно, что регистрировать средства индивидуальной мобильности в стране пока не будут. На внесённый в Госдуму соответствующий законопроект правительство дало отрицательный отзыв, и профильный комитет нижней палаты парламента рекомендовал отклонить его в первом чтении.
«Это грустная новость. То, за что мы боролись, не свершилось. Ещё пара месяцев – и мы увидим на дорогах электросамокаты. А ведь Национальный автомобильный союз был пионером. Мы ратовали за то, чтобы начать регистрацию средств индивидуальной мобильности, и можно было бы фиксировать нарушения. Сегодня какому-то регулированию поддаются только прокатные самокаты, и то на усмотрение оператора. Остальное – полный хаос. А всё-таки хотелось бы, чтобы репрессивные меры действовали, и вакханалия на дорогах и тротуарах прекратилась», – сказал Хайцеэр.
Как говорится в заключении профильного думского комитета, авторы законопроекта не учли количество используемых сейчас СИМов. Их довольно много, и это вызовет многократное увеличение нагрузки на регистрационные подразделения, что может привести к сбою в регистрации автомобилей.

Однако массовую регистрацию самокатов, не выезжающих на дороги общего пользования, можно было бы организовать через сайт госуслуг, уверен Хайцеэр.
«У этих самокатов – меньше сил, меньше масса. Человек заходил бы на сайт госуслуг, регистрировал бы там свой самокат и сам получал номера, делал бы их там, где производят номерные знаки для автомобилей. Это простая форма, никакой нагрузки, никаких сложностей. Просто нужна поправка об обязательной регистрации. Дали бы три, четыре месяца, полгода на то, чтобы все могли это сделать, и после этого уже начинали штрафовать. А тех самокатов, которые выезжают на дорогу, на самом деле не так много», – отметил собеседник «Радио 1».
Он выразил надежду на то, что закон будет подправлен и через какое-то время снова внесён на рассмотрения правительства.

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#госуслуги
#регистрация
#безопасность
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В Подмосковье на борьбу с гололёдом вышли более 11 тысяч коммунальщиков
26 февраля 2024, 17:08

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 11 тысяч работников коммунальных служб вышли на борьбу с гололёдом в Московской области, задействовано свыше 1,4 тыс. единиц спецтехники, сообщает в понедельник, 26 февраля, пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.

Коммунальщики обрабатывают от льда тротуары, лестницы, пешеходные дорожки и спуски.

«Сегодня более 11 тысяч специалистов борются с гололедом. С семи часов утра на улицы выехала коммунальная техника в количестве 1434 единиц. Наши инспекторы строго следят за тем, чтобы все участки были обработаны противогололёдными материалами», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.

При этом она призвала жителей области быть максимально острожными и внимательными. Кроме того, в ведомстве автомобилистам посоветовали не оставлять машины у подъездов и контейнерных площадок, так как это не только препятствует вывозу мусора, но и мешает уборке территорий.

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#уборка
#подмосковье
#московская область
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Стало известно, сколько готовы потратить россияне на подарки к 8 Марта
Опрос: Большинство россиян планируют потрать не более 5 тыс рублей
26 февраля 2024, 16:49

Фото: istockphoto.com/Julia_Sudnitskaya

Опроса онлайн-сервиса Moneyman показал, что 67% россиян планируют потрать на подарки к 8 Марта не более 5 тыс. рублей.
Кроме этого, исследование показало, что женщина наиболее часто, чем мужчины, отмечают, что подарок к празднику должен быть сюрпризом.

Большинство россиян считают самым оптимальным вариантом празднования 8 Марта – дома в кругу семьи.

«8 марта не для всех ассоциируется сугубо с женским праздником и праздником вообще. Для кого-то это один из символов прихода весны в целом, для кого-то просто длинные выходные, когда можно заняться своими делами или отдохнуть», — добавили в пресс-службе сервиса в разговоре с Газета.ру.

Ранее специалисты платформы «Такском» сделали вывод о том, что в преддверии 23 Февраля продажи крепкого алкоголя снизились.

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#8 марта
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В Пермском крае трехлетний мальчик утонул в проруби
СК: в Пермском крае возбудили уголовное дело после гибели мальчика в проруби
26 февраля 2024, 16:48

Фото: сайт СК РФ

Под Пермью трехлетний мальчик утонул в пруду, забравшись в вырытую для водопоя скота прорубь, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета Российской Федерации. По данному факту возбуждено уголовное дело.
По данным ведомства, ребенок, родившийся в 2021 году, утонул в пруду в пермской Чернушке.

Его тело было извлечено из воды вечером 22 февраля.

Следственным органом было инициировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).

Чернушка расположена на юге Пермского края и насчитывает более 30 тысяч жителей.

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#уголовное дело
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Строительство школы на 550 учеников в Орехово-Зуеве выходит на финишную прямую
26 февраля 2024, 16:47

Фото: Ольга Сычёва

Школу, рассчитанную на 550 учеников, возводят на улице Красина в Орехово-Зуеве, сейчас на объекте завершают отделочные работы в спортивном и актовом залах, рабочие приступают к установке мебели, передаёт корреспондент Ольга Сычёва.
«Строящееся учреждение сложно назвать школой, это будет образовательный, культурный и спортивный центр», — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.
Он добавил, что новая школа будет носить имя знаменитого уроженца Орехово-Зуева: предпринимателя, мецената и благотворителя Саввы Мамонтова.

Школу планируется открыть к новому учебному году. В новом здании юные жители города смогут учиться недалеко от дома.

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#орехово-зуево
#школа
#строительство
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Социолог Дискин объяснил соглашения ОПМО с партиями о наблюдении за выборами
26 февраля 2024, 16:39

Фото: iStock/nemchinowa

Соглашение по совместному наблюдению за ходом выборов, заключенное Общественной палатой Московской области с политическими партиями направлено на обеспечение чистых и прозрачных выборов. Об этом рассказал специально для «Радио 1» заместитель председателя Научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения Иосиф Дискин.
Напомним, 22 февраля представители политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия — за правду», ЛДПР и «Новые люди» подписали соглашение с Общественной палатой Московской области о взаимодействии для обеспечения наблюдения за голосованием на выборах президента Российской федерации в марте этого года.

По словам эксперта, соглашение по совместному наблюдению за ходом выборов, заключенное общественной палатой с политическими партиями, участвующими в выборном процессе, осуществляется не впервые. Уже сложилась многолетняя практика такой совместной работы.

«Данное сотрудничество указывает на то, что есть общая заинтересованность в чистоте процесса голосования. А Общественная палата, организующая независимое наблюдение, занимает в данном случае нейтральную позицию. Таким образом, получается достаточно эффективная конструкция независимого контроля», - пояснил Дискин.

Он уточнил, что именно благодаря этому обеспечивается прозрачность и чистота выборов, в чем и заинтересованы все участники данного соглашения.

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#лдпр
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Спрос на тонометры в России в прошлом году вырос почти на треть
26 февраля 2024, 16:28

Фото: istockphoto/Ake Ngiamsanguan

Продажи аппаратов для измерения артериального давления — тонометров — в 2023 году увеличились почти на 30%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённой аналитической группой RNC Pharma.
При этом основная масса покупателей отдают предпочтение онлайн-торговле — там продажи тонометров возросли в 2,4 раза, передают «Известия». Представители министерства промышленности и торговли РФ подтвердили всплеск интереса к этим приборам среди россиян. В ведомстве также считают, что ажиотаж спроса на тонометры вызвал увеличение отечественными компаниями, специализирующимися на медицинской технике, их производства.

Работники системы здравоохранения полагают, что повышенный спрос на аппараты для измерения давления связан с возрастающей среди россиян ответственностью за своё здоровье. Также, по мнению медиков, на ситуацию могли повлиять последствия пандемии коронавируса, которым переболел буквально «каждый первый». Мог сказаться и в целом непростой год, который характеризовался небывалыми скачками атмосферного давления.

Все перечисленные факторы привели к тому, что спрос на тонометры среди россиян в 2023 году увеличился почти на треть, подводят итог аналитики издания.

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В Крыму раскрыли убийство 32-летней давности
СК: 54-летнего жителя Крыма задержали за убийство мужчины в 1992 году
26 февраля 2024, 16:24

Фото: iStock/Zolnierek

В Крыму был задержан местный житель по подозрению в убийстве знакомого, совершенного в 1992 году, сообщает крымское управление СК России.
«Пятидесятичетырехлетнему жителю одного из сел Джанкойского района предъявлено обвинение в совершении убийства, которое произошло 32 года назад. Он признался в совершении убийства, совершенного много лет назад, и в рамках следственного эксперимента на месте продемонстрировал, как совершал это преступление», — говорится в сообщении.
Крымчанин находится под стражей. Следствие установило, что в январе 1992 года 24-летний местный житель Джанкойского района исчез из дома и не давал о себе никаких вестей. Через две недели его тело с признаками насильственной смерти было найдено в реке.

«Причиной смерти молодого человека стали многочисленные травмы головы. Тогда правоохранительными органами был подозреваем его знакомый, однако ему удалось избежать уголовного наказания», — отметили следователи, добавив, что теперь имеются убедительные доказательства причастности этого же мужчины к гибели земляка.
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