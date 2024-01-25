На участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления с рельсов сошёл поезд

Фото: istockphoto/Maria Levkina
Движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления временно приостановлено.
Об этом сообщает пресс-служба МЖД. Причиной стал сход с рельсов хозяйственного поезда. Чуть позже МЖД сообщила, что случился «сход снегоочистительной машины».
Пассажиров между Чисменой и Волоколамском будут доставлять до места компенсационные автобусы. Вокзалы на станциях работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что новейший электропоезд «Иволга 4.0», который планируется запустить по МЦД, проходит техническую обкатку на участке Нахабино – Волоколамск – Нахабино. Испытания проводятся без пассажиров, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Читайте также:
В автобусах с баннерами «Зима в Подмосковье» совершили 330 тыс поездок
Выделенка в Балашихе помогла пассажирам автобусов и осложнила жизнь автомобилистам
В Подмосковье проходят испытания поезда «Иволга» четвёртого поколения для МЦД
Пассажиров между Чисменой и Волоколамском будут доставлять до места компенсационные автобусы. Вокзалы на станциях работают в штатном режиме.
Читайте также:
В автобусах с баннерами «Зима в Подмосковье» совершили 330 тыс поездок
Выделенка в Балашихе помогла пассажирам автобусов и осложнила жизнь автомобилистам
В Подмосковье проходят испытания поезда «Иволга» четвёртого поколения для МЦД
Мария Фирсова