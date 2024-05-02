В посёлке Селятино в формате выездной администрации обсудили капремонт домов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Доме культуры «Мечта» посёлка Селятино Наро-Фоминского городского округа прошла встреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва с жителями. В ходе встречи был организован региональный штаб по вопросам ЖКХ и энергетики.
Представители Фонда капитального ремонта Московской области ответили на все интересующие людей вопросы о капремонте многоквартирных домов.
В работе выездной комиссии приняли участие сотрудники Министерства ЖКХ Подмосковья, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.
Ранее сообщалось, что Воробьёв вместе с командой встретился с жителями посёлка Селятино Наро-Фоминского городского округа. Обсуждали самые актуальные вопросы: строительство дороги до агрохаба, здравоохранение и ЖКХ. Эти темы затрагивались 26 апреля, когда губернатор приезжал на закладку камня нового транспортно-логистического комплекса.
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«Ответили на все текущие вопросы как по поводу проводимого капремонта, так и по планам работ на следующие годы», – рассказал гендиректор Валерий Валерий Николов.
В работе выездной комиссии приняли участие сотрудники Министерства ЖКХ Подмосковья, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.
Ранее сообщалось, что Воробьёв вместе с командой встретился с жителями посёлка Селятино Наро-Фоминского городского округа. Обсуждали самые актуальные вопросы: строительство дороги до агрохаба, здравоохранение и ЖКХ. Эти темы затрагивались 26 апреля, когда губернатор приезжал на закладку камня нового транспортно-логистического комплекса.
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Лора Луганская