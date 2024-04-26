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Подмосковье, Китай и Казахстан приступили к строительству транспортно-логистического хаба «Селятино»

26 апреля 2024, 16:50

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В подмосковном Селятине началось строительство нового транспортно-логистического хаба. В церемонии закладки капсулы в его основание приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, губернатор китайской провинции Шэньси Чжао Ган и председатель правления АО «НК «КТЖ» Нурлан Сауранбаев.
Новый терминал войдет в состав транспортно-логистического центра «Селятино». Совместное строительство будут вести Подмосковье, Китай и Казахстан.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Хочу поприветствовать наших друзей из Китая, казахских партнёров, братьев. Важные возможности сотрудничества намечаются на самом высоком уровне – нашим президентом, господином Си Цзиньпином, президентом Казахстана. И особо приятно, когда они реализуются у нас. Для Подмосковья тема логистики, транспортного сообщения, создания рабочих мест, инвестиций принципиально важна. Все три стороны работают плечом к плечу, чтобы каждый год мы видели и экономические, и технологические результаты. Для нас это важный проект ещё и потому, что он дает дополнительные экспортные возможности малому и среднему бизнесу. Хочу пожелать всем участникам проекта успехов», – сказал Воробьёв.
В состав нового многофункционального логистического комплекса войдут мультитемпературный склад площадью 65 тыс. кв. м., контейнерные площадки на дополнительные 3 тыс. 20-футовых контейнеров, площадки для хранения до 10 тыс. легковых автомобилей, а также 3 км дополнительных железнодорожных путей, которые построит Казахстан. Завершить работы планируют в следующем году.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

После реализации второй очереди через ТЛЦ «Селятино» будет проходить 40% всего экспорта сельхозпродукции Подмосковья. А экспорт с Китаем увеличится втрое – с 180 тыс. тонн до 550 тыс. тонн. Будет создано 1,5 тыс. новых рабочих мест.
«В 2013 году председатель Си Цзиньпин выдвинул в Астане крупную инициативу совместного строительства «Один пояс и один путь». Россия и Казахстан были первыми странами, которые активно приняли в ней участие. На этот раз совместно с российской транспортной компанией «Славтранс-сервис» и «Казахстанскими железными дорогами» будет реализован проект логистического комплекса «Селятино». Он станет важной логистической хабовой базой для трех стран», – сказал секретарь парткома международного порта Сиань Чанба Сунь Иминь.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он пояснил, что многие категории товаров будут проходить из Подмосковья через Казахстан и прибывать в Сиань менее чем за 10 дней, создавая удобный и стабильный торговый канал. При поддержке России и Казахстана в Европе и Азии будет построена современная международная логистическая система.

В пятницу из Селятина в китайско-казахстанский логистический терминал в городе Сиань отправился первый контейнерный поезд нового совместного проекта. Это 50 контейнеров российской продукции, в том числе из Подмосковья, – от кондитерских изделий до стройматериалов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Мы с российскими и китайскими партнёрами начинаем большой проект. Казахстан за последние годы вложил 35 млрд долларов в развитие транзитного потенциала. За это время в семь раз повысился уровень транзита по основным коридорам в Россию и Китай через Казахстан. Реализация этого проекта даст ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, в том числе для казахстанских грузоотправителей, положительно отразится на сроках доставки, будет способствовать среднесрочному и долгосрочному планированию контейнерных перевозок», – сказал Нурлан Саурнабаев.
Сухой порт «Селятино» – один из крупнейших в Подмосковье. Это универсальный комплекс из холодильных складских помещений, объединённых с крупнейшим железнодорожным контейнерным терминалом в Московском регионе. Грузы доставляют из разных регионов России и зарубежных стран железнодорожным и автомобильным транспортом. Кроме того, организуется обратная загрузка. В планах на этот год – принять и отправить 19 млн тонн груза.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Транзит через Казахстан обеспечивает «КТЖ», а отправку поездов с получением мер господдержки – Сианьский порт в провинции Шэньси. Исторически это начало Шёлкового пути, центр Китая, куда свозится продукция из основных товаропроводящих регионов. Московская область фактически становится флагманом российского экспорта в Китай. Это самый перспективный рынок. Мы даём нашим казахским и китайским партнёрам преференциальные условия работы. Первый поезд придет в КНР через 13 дней. Для сравнения – по глубокому морю это заняло бы 60 дней. «Селятино» станет местом притяжения экспортёров со всей России», – рассказал председатель совета директоров АО «Славтранс-Сервис» Андрей Голландцев.
Проект также включает строительство автодороги, которая выведет транзитный транспорт из посёлка Селятино. Маршрут сейчас обсуждается.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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«Это самоубийство»: Финансист дал прогноз по ключевой ставке и ценам на продукты
Финансовый эксперт Михеев: из продуктов подорожает хлеб и мучные изделия
26 апреля 2024, 16:45

Фото: istock /Vyacheslav Tarnavskiy

В этом году цены вырастут на 4,3%-4,8%, об этом сообщила Набиуллина на пресс-конференции. Также глава ЦБ отметила, что Центробанк не исключает повышения ключевой ставки.

Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев в беседе с «Радио 1» рассказал о прогнозах повышения цен и выдвинул свою версию по изменению ключевой ставки.

«Продажи ипотеки резко снизились, как и потребление кредитов, потому что брать по 20-25% кредит — это самоубийство, причем с вечно дорожающими ценами. И скорее всего эта тенденция либо остановится, либо продолжится, но обратной тенденции точно ждать не стоит. Ключевая ставка осталась на текущих уровнях, и если инфляция в нашей стране будет снижаться, она уже снизилась, то для повышения ставки нет никаких драйверов, более того к концу года ставка планируется снижаться. И, вероятно, к концу года мы увидим порядка 13% по ставке ЦБ. А потребление, кстати, несмотря на рост цен, растет. Люди по-прежнему продолжают покупать, кушать, одеваться, кто-то умудряется покупать квартиры при текущих ценах», — сказал эксперт.

Дмитрий Михеев добавил, что из продуктов в первую очередь подорожает хлеб и мучные изделия, также вырастут цены на продукты и сезонные фрукты и овощи.

Собеседник объяснил, что Центробанк сейчас находится на перепутье.

«С одной стороны потребление большое, что вызывает рост инфляции, а с другой стороны рост инфляции нужно замедлять, и сделать это необходимо для будущего снижения ставки, потому что рост экономики должен проходить при меньших значениях этой самой ставки», — сообщил специалист.

По мнению собеседника, не стоит ждать снижения цен. Рынок это уже «проглотил», и людям просто некуда деваться, заключил Михеев.

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Набиуллина назвала процент повышения цен в текущем году
26 апреля 2024, 15:57

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина дала прогноз относительно уровня ожидаемой инфляции в 2024 году. По её словам, рост цен до конца года в стране составит 4,3-4,8%.
Об этом глава Центробанка заявила в пятницу, 26 апреля, по итогам заседания совета директоров регулятора. Также Набиуллина уточнила, что на следующие два года прогноз ожидаемой инфляции сохранён на прежнем уровне — в районе четырёх процентов, передаёт телеграм-канал «СМОТРИ».

Ранее стало известно, что Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Отмечается, что инфляционное давление в стране постепенно ослабевает, однако пока ещё остаётся достаточно высоким. В заявлении регулятора указано, что инфляция возвращается к целевому значению несколько медленнее прогнозов. Причина этого — в сохраняющемся повышенном внутреннем спросе, который превышает возможности расширения предложения.

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#спрос
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На новом заводе по производству этикеток в Солнечногорске создадут более 150 рабочих мест
26 апреля 2024, 15:50

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Завод по производству этикеток построит на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске компания «Флексо-Пак», на предприятии будет открыто более 150 вакансий, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Общий объем инвестиций в создание нового производственно-складского комплекса составит около двух с половиной миллиардов рублей. Начать строительство планируется уже этим летом. Первую очередь завода должны ввести в эксплуатацию до конца 2025 года, ещё две очереди — до конца 2026 года», — сказала глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Отмечается, что общая площадь производственно-складского комплекса составит около 16 тысяч квадратных метров. Там будет расположено три цеха: цех подготовки сырья, производственный цех и цех для хранения продукции.

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Аналитик спрогнозировал курс доллара на май
Аналитик Тумин: в мае доллар будет стоить 94-95 рублей
26 апреля 2024, 12:55

Фото: iStock/Lazy_Bear

Сегодня на курс рубля сейчас оказывают активное влияние проинфляционные факторы. Об этом рассказал член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.
По его словам, сверхдоходы от продажи нефти и газа являются положительным фактором. Однако высокий уровень импорта при ограниченном экспорте и переориентация на внутренний спрос будут перегревать экономику.

При этом Тумин отметил, что ключевая ставка ЦБ России будет частично нивелировать этот процесс, но вместе с тем будет вымывать валюту со внутреннего рынка.

На сегодняшний день доллар стоит 92,28 рубля, евро — 99,03 рубля и 13 рублей — юань.

«Думаю, в ближайшее время мы будем наблюдать ослабление нашей нацвалюты. На мой взгляд, в мае мы увидим котировки в следующем диапазоне: порядка 94—95 рублей за доллар, до 101 рубля за евро и порядка 13,5 рубля за юань», — заключил аналитик в беседе с RT.

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#цб
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В Подмосковье начался сев яровых
26 апреля 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сев яровых культур ведётся в Московской области, в настоящее время засеяно около трёх тысяч гектаров из запланированных более чем 274 тысяч, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Весенние полевые работы уже стартовали. Всего в текущем году планируется засеять свыше 274 тысяч гектаров: в Подмосковье посадят пшеницу, картофель, ячмень, кукурузу, горох, сою, капусту и прочие культуры средней полосы», — отметил глава регионального Минсельхозпрода Владислав Мурашов.
Он добавил, что при посадке сои, кукурузы и зерновых культур используется, в основном, отечественный семенной материал.

В министерстве также сообщили, что сев яровых начался уже в десяти городских округах Московской области, наибольшие площади в настоящее время засеяны в Зарайске, Луховицах и Серебряных Прудах.

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#подмосковье
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Власти Павлово-Посадского округа обсудили актуальные вопросы местного бизнеса
26 апреля 2024, 11:21

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провёл круглый стол с представителями бизнес-сообщества муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.
Встреча состоялась на предприятии компании Certification Group, которая проводит лабораторные испытания продукции и оказывает услуги по сертификации и декларированию. В ходе встречи для предпринимателей провели экскурсию по лаборатории. Затем в рамках круглого стола Филипп Ефанов напомнил собравшимся о различных льготах для бизнеса, действующих в Московской области. Он также отметил важность участия предприятий в месячнике благоустройства.

«Бизнес-сообщество вовлечено в процесс уборки территорий, прилегающих к предприятиям и торговым объектам. Так держать», — сказал Ефанов.
Кроме того, участвующая во встрече главврач Павлово-Посадской центральной районной больницы Марина Мягченкова рассказала о важности диспансеризации для работников предприятий. Была также затронута тема празднования предстоящего Дня предпринимателя и отмечен вклад бизнес-сообщества в поддержку бойцов в зоне СВО.

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#бизнес
#предприниматели
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Аналитики прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых
Аналитики уверены, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых
26 апреля 2024, 05:30

Фото: istock / Vladislav Zolotov

Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 16%, но допускаем ужесточение сигнала о перспективах денежно-кредитной политики через повышение прогноза средней ключевой ставки на 2024-2025 годы», — заявил главный аналитик ПСБ Денис Попов.
С ним также согласился старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он предположил, что Банк России может дать сигнал о необходимости сохранения высокой ключевой ставки на более длительный период, чем ожидалось.

Эксперт отметил, что ускорение корпоративного и потребительского кредитования в марте свидетельствуют на преждевременность снижения ставки.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ обсудит с депутатами Госдумы меры по борьбе с мошенничеством. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
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В Московской области открылась первая баня премиум-класса
25 апреля 2024, 22:32

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Первая общественная баня премиум-класса открылась в Одинцово. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Новый новый двухэтажный банный комплекс «Окулово» заработал в Одинцове

«Развитию банной отрасли в регионе уделяется большое внимание. Сегодня на территории области работает свыше 800 банных комплексов. Из них порядка 350 объектов являются социально ориентированными и предоставляют скидки для отдельных категорий граждан. Инвесторы могут получить земельный участок для строительства банно-оздоровительного комплекса в аренду без торгов. Это безусловно способствует повышению качества оказываемых услуг населению и развитию внутреннего туризма», — сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

Стоит отметить, что в новом комплексе гости и жители региона могут воспользоваться обширным выбором услуг: царь-парная, парение березовыми, дубовыми вениками, медовое и таежное парение, а также парение «По-гусарски».

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Предприниматель запустит во Фрязине производство мебели в помещении за 1 рубль
25 апреля 2024, 22:02

Фото: Istockphoto / SeventyFour

Индивидуальный предприниматель стал участником подмосковной программы «Помещение за 1 рубль». На арендованных площадях он планирует организовать небольшое производство, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
«В подмосковном Фрязине появится производство мебели и кашпо из экоротанга. Площади предприниматель получил по программе «Помещение за 1 рубль». Заявленный объём инвестиций в ремонт помещения и запуск производства – 700 тыс. рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По условиям программы подмосковные предприниматели могут получить в льготную аренду помещения или здания, находящиеся в муниципальной собственности и нуждающиеся в ремонте или реконструкции.
«В Подмосковье по программе «Помещение за 1 рубль» уже передано более 200 объектов недвижимости. Получить её за рубль без торгов может малое или среднее предприятие, где работают не более 250 человек, а выручка составляет до 2 млрд рублей. Взять в аренду помещение можно на 10 лет, здание – на 15. Арендатор обязан отремонтировать недвижимость за полтора года или реконструировать за три», – уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Подобрать помещение можно на Инвестиционной карте Московской области. Заявку рассмотрят за 10 рабочих дней.

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