Подмосковье, Китай и Казахстан приступили к строительству транспортно-логистического хаба «Селятино»

В подмосковном Селятине началось строительство нового транспортно-логистического хаба. В церемонии закладки капсулы в его основание приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, губернатор китайской провинции Шэньси Чжао Ган и председатель правления АО «НК «КТЖ» Нурлан Сауранбаев.
Новый терминал войдет в состав транспортно-логистического центра «Селятино». Совместное строительство будут вести Подмосковье, Китай и Казахстан.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
После реализации второй очереди через ТЛЦ «Селятино» будет проходить 40% всего экспорта сельхозпродукции Подмосковья. А экспорт с Китаем увеличится втрое – с 180 тыс. тонн до 550 тыс. тонн. Будет создано 1,5 тыс. новых рабочих мест.
Он пояснил, что многие категории товаров будут проходить из Подмосковья через Казахстан и прибывать в Сиань менее чем за 10 дней, создавая удобный и стабильный торговый канал. При поддержке России и Казахстана в Европе и Азии будет построена современная международная логистическая система.
В пятницу из Селятина в китайско-казахстанский логистический терминал в городе Сиань отправился первый контейнерный поезд нового совместного проекта. Это 50 контейнеров российской продукции, в том числе из Подмосковья, – от кондитерских изделий до стройматериалов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Хочу поприветствовать наших друзей из Китая, казахских партнёров, братьев. Важные возможности сотрудничества намечаются на самом высоком уровне – нашим президентом, господином Си Цзиньпином, президентом Казахстана. И особо приятно, когда они реализуются у нас. Для Подмосковья тема логистики, транспортного сообщения, создания рабочих мест, инвестиций принципиально важна. Все три стороны работают плечом к плечу, чтобы каждый год мы видели и экономические, и технологические результаты. Для нас это важный проект ещё и потому, что он дает дополнительные экспортные возможности малому и среднему бизнесу. Хочу пожелать всем участникам проекта успехов», – сказал Воробьёв.В состав нового многофункционального логистического комплекса войдут мультитемпературный склад площадью 65 тыс. кв. м., контейнерные площадки на дополнительные 3 тыс. 20-футовых контейнеров, площадки для хранения до 10 тыс. легковых автомобилей, а также 3 км дополнительных железнодорожных путей, которые построит Казахстан. Завершить работы планируют в следующем году.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
После реализации второй очереди через ТЛЦ «Селятино» будет проходить 40% всего экспорта сельхозпродукции Подмосковья. А экспорт с Китаем увеличится втрое – с 180 тыс. тонн до 550 тыс. тонн. Будет создано 1,5 тыс. новых рабочих мест.
«В 2013 году председатель Си Цзиньпин выдвинул в Астане крупную инициативу совместного строительства «Один пояс и один путь». Россия и Казахстан были первыми странами, которые активно приняли в ней участие. На этот раз совместно с российской транспортной компанией «Славтранс-сервис» и «Казахстанскими железными дорогами» будет реализован проект логистического комплекса «Селятино». Он станет важной логистической хабовой базой для трех стран», – сказал секретарь парткома международного порта Сиань Чанба Сунь Иминь.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он пояснил, что многие категории товаров будут проходить из Подмосковья через Казахстан и прибывать в Сиань менее чем за 10 дней, создавая удобный и стабильный торговый канал. При поддержке России и Казахстана в Европе и Азии будет построена современная международная логистическая система.
В пятницу из Селятина в китайско-казахстанский логистический терминал в городе Сиань отправился первый контейнерный поезд нового совместного проекта. Это 50 контейнеров российской продукции, в том числе из Подмосковья, – от кондитерских изделий до стройматериалов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Мы с российскими и китайскими партнёрами начинаем большой проект. Казахстан за последние годы вложил 35 млрд долларов в развитие транзитного потенциала. За это время в семь раз повысился уровень транзита по основным коридорам в Россию и Китай через Казахстан. Реализация этого проекта даст ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, в том числе для казахстанских грузоотправителей, положительно отразится на сроках доставки, будет способствовать среднесрочному и долгосрочному планированию контейнерных перевозок», – сказал Нурлан Саурнабаев.Сухой порт «Селятино» – один из крупнейших в Подмосковье. Это универсальный комплекс из холодильных складских помещений, объединённых с крупнейшим железнодорожным контейнерным терминалом в Московском регионе. Грузы доставляют из разных регионов России и зарубежных стран железнодорожным и автомобильным транспортом. Кроме того, организуется обратная загрузка. В планах на этот год – принять и отправить 19 млн тонн груза.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Транзит через Казахстан обеспечивает «КТЖ», а отправку поездов с получением мер господдержки – Сианьский порт в провинции Шэньси. Исторически это начало Шёлкового пути, центр Китая, куда свозится продукция из основных товаропроводящих регионов. Московская область фактически становится флагманом российского экспорта в Китай. Это самый перспективный рынок. Мы даём нашим казахским и китайским партнёрам преференциальные условия работы. Первый поезд придет в КНР через 13 дней. Для сравнения – по глубокому морю это заняло бы 60 дней. «Селятино» станет местом притяжения экспортёров со всей России», – рассказал председатель совета директоров АО «Славтранс-Сервис» Андрей Голландцев.Проект также включает строительство автодороги, которая выведет транзитный транспорт из посёлка Селятино. Маршрут сейчас обсуждается.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская