Воробьёв обсудил с жителями посёлка Селятино строительство дороги до агрохаба

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Андрей Воробьёв вместе с командой встретился с жителями посёлка Селятино Наро-Фоминского городского округа. Обсуждали самые актуальные вопросы: строительство дороги до агрохаба, здравоохранение и ЖКХ. Эти темы затрагивались 26 апреля, когда губернатор Московской области приезжал на закладку камня нового транспортно-логистического комплекса.
«Чтобы разделить грузовые потоки к агрохабу и терминалу таможни, проведём реконструкцию существующего примыкания к ЦКАД. Что касается строительства дороги вдоль железнодорожных путей, мы получили отказ от РЖД и Автодора. Госкомпания «Автодор» не согласовала примыкание к ЦКАД из соображений безопасности. Это участок с потенциально высокой аварийностью. Кроме того, недостаточно места, чтобы сделать полноценный съезд. РЖД имеет свои планы на развитие этих территорий, поэтому построить здесь еще одну дорогу мы не можем», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Одно из рабочих решений, по его словам, – продлить дорогу от съезда с Киевского шоссе. Это 2,35 км дороги в две полосы движения.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Съезд от шоссе до ул. Спортивной будет доступен уже в сентябре. От него мы сможем продлить дорогу вплоть до транспортно-логистического хаба. Фуры же будут разворачиваться на 53-м километре Киевского шоссе – на другой новой эстакаде, которая тоже откроется в сентябре», – пояснил губернатор.По его словам, некоторые жители предложили другое решение: построить дорогу к южной части агрохаба, который примыкает к Киевскому шоссе на 2 км дальше от посёлка. Ни один из проектов пока не согласован. Это будет сделано вместе с жителями.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Успели обсудить и другие темы – в частности, формирование кадрового состава медучреждений.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Переведём врача УЗИ из стационара в поликлинику на полный рабочий день, чтобы принимать как можно больше пациентов. Часть будем направлять в Апрелевку. В сентябре на работу педиатром выйдет молодой специалист. Что касается кардиолога и эндокринолога, сделаем ежемесячные выезды бригад. Ближайший будет 21 мая», – добавил Воробьёв.Касаясь темы ЖКХ, губернатор пояснил, что котельная и котлы в посёлке исправны. Аварии, которые были зимой, произошли из-за прорыва исходящих сетей. Он пообещал подготовить к следующей встрече список трасс, которые будут менять.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Как отметил Воробьёв в следующий раз он встретится с жителями 5 июня, чтобы обсудить решения проблем и изменения.
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Лора Луганская