Танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке

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Танкисты отряда общевойсковой армии, действующей в составе группировки войск «Запад», успешно нанесли поражение пехотному подразделению Вооруженных Сил Украины (ВСУ), предпринимавшему попытку ротации своего личного состава на направлении Купянск, передает РИА Новости.
Как сообщили в Министерстве обороны России, оператор беспилотного летательного аппарата, оборудованного системой ночного видения, зафиксировал активность на позициях ВСУ.
Часть военнослужащих противника решила ночью покинуть свои позиции и незаметно переместиться к точке эвакуации. Полученные координаты переданы танкистам общевойсковой армии, и экипаж танка Т-72Б3 вышел на огневую позицию для нанесения точного удара с места с закрытым огневым позиционированием.
Пехотный отряд противника был успешно уничтожен точными выстрелами из 125-мм пушки, используя осколочно-фугасные боеприпасы.
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Часть военнослужащих противника решила ночью покинуть свои позиции и незаметно переместиться к точке эвакуации. Полученные координаты переданы танкистам общевойсковой армии, и экипаж танка Т-72Б3 вышел на огневую позицию для нанесения точного удара с места с закрытым огневым позиционированием.
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Артем Кузьмин