В Приморье ФСИН выплатит избитому заключенному 70 тысяч рублей

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Заключенный, отбывавший наказание в одной из колоний Приморья, получит компенсацию за избиение со стороны сотрудника колонии. Советский районный суд Владивостока постановил взыскать в его пользу 70 тысяч рублей за счет средств казны Российской Федерации, передает РИА Новости.
По информации суда, инцидент произошел в 2018 году, когда заместитель начальника отдела безопасности исправительного учреждения применил к нему физическую силу. Позже сотрудник был признан виновным в превышении должностных полномочий.
Заключенный требовал 300 тысяч рублей компенсации за моральный вред, однако суд, принимая во внимание личность потерпевшего и давность событий, определил сумму выплаты в 70 тысяч рублей.
Суд также установил, что пострадавший подвергся не только избиению, но и незаконному помещению в изоляцию. Решение еще не вступило в законную силу.
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Заключенный требовал 300 тысяч рублей компенсации за моральный вред, однако суд, принимая во внимание личность потерпевшего и давность событий, определил сумму выплаты в 70 тысяч рублей.
Суд также установил, что пострадавший подвергся не только избиению, но и незаконному помещению в изоляцию. Решение еще не вступило в законную силу.
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*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
Мария Моисеева