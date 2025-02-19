«Я прекрасно выгляжу»: жена Цекало Дарина Эрвин не реагирует на критику о сильном похудении и смеется над хейтерами

Жена Александра Цекало, художница Дарина Эрвин, в последнее время привлекает внимание своей необычной внешностью. Она сильно похудела, а ее лицо стало еще более утонченным, чем раньше. Даже чересчур. Однако сама Дарина уверена, что выглядит прекрасно и не собирается оправдываться перед критиками.