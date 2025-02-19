«Я прекрасно выгляжу»: жена Цекало Дарина Эрвин не реагирует на критику о сильном похудении и смеется над хейтерами

Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)
Жена Александра Цекало, художница Дарина Эрвин, в последнее время привлекает внимание своей необычной внешностью. Она сильно похудела, а ее лицо стало еще более утонченным, чем раньше. Даже чересчур. Однако сама Дарина уверена, что выглядит прекрасно и не собирается оправдываться перед критиками.
33-летняя Эрвин подчеркивает, что чувствует себя красивой в любом весе и не переживает из-за изменений в фигуре. Наоборот — худоба ее радует. Несмотря на слухи о возможном «слишком большом использовании» современных препаратов для похудения, супруга Цекало никак их не комментирует.
Она продолжает публиковать в личном блоге фотографии, демонстрируя стройное тело и обновленный образ. Иногда Эрвин шутит про сложности в социуме и терапию, однако общий настрой ее Instagram* положительный.
Как правило, от постоянных подписчиков «хейта» девушка в последнее время не получает. Те, кто следят за ее контентом, поддерживают Дарину, благодарят за новые фото с интересными замечаниями и утверждают, что читать слухи в медиа и лично наблюдать за ее блогом — это небо и земля, впечатление очень меняется.
Дарина — уже четвертая жена продюсера Александра Цекало, ради нее он оставил Викторию Галушку. Женился Александр на Эрвин в 2019 году, и до сих пор очень сильно любит девушку. Несмотря на недавние слухи о возможном расставании, на деле отношения у пары крепкие — они просто редко говорят о личной жизни в сети.
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Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)
«Дарина, все в порядке? Вы очень похудели...», — время от времени пишут пользователи под фотографиями художницы, но ответа не получают.Также Дарина не реагирует на обвинения в чрезмерном увлечении пластической хирургией. Ее внешность действительно изменилась, но сама художница предпочитает не обсуждать, насколько это естественные перемены. Впрочем, ее уверенность в себе остается неизменной.
Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)
Она продолжает публиковать в личном блоге фотографии, демонстрируя стройное тело и обновленный образ. Иногда Эрвин шутит про сложности в социуме и терапию, однако общий настрой ее Instagram* положительный.
Как правило, от постоянных подписчиков «хейта» девушка в последнее время не получает. Те, кто следят за ее контентом, поддерживают Дарину, благодарят за новые фото с интересными замечаниями и утверждают, что читать слухи в медиа и лично наблюдать за ее блогом — это небо и земля, впечатление очень меняется.
Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)
«Где там мои новый хейтеры? Старым я уже что-то нравиться начинаю», — шутит жена Цекало о подобных «переменах».О прошлом Эрвин до сих пор ходят разные слухи, которые она сама не спешит подтверждать или опровергать. Известно, что ее отец, Бахыт Сапаров, когда-то был категорически против ее брака с Цекало. Главным образом из-за разницы в возрасте. Однако изменил ли он свое мнение спустя годы — остается загадкой.
Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)
Дарина — уже четвертая жена продюсера Александра Цекало, ради нее он оставил Викторию Галушку. Женился Александр на Эрвин в 2019 году, и до сих пор очень сильно любит девушку. Несмотря на недавние слухи о возможном расставании, на деле отношения у пары крепкие — они просто редко говорят о личной жизни в сети.
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«Всегда есть возможность отомстить»: молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин снялась голой на побережье
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева