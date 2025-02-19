Во время секса учительница расцарапала подростку спину и села в тюрьму на 4 года

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Суд США приговорил 26-летнюю учительницу математики из Миссури Хейли Клифтон-Кармак к четырем годам тюрьмы за сексуальную связь с 16-летним учеником. Об этом сообщает KRCG.
По данным следствия, Клифтон-Кармак вступала с подростком в интимные отношения в машине, припаркованной возле его дома. Во время секса женщина в порыве страсти расцарапала ученику спину, оставив физические доказательства своего преступления. Об отношениях парочки узнали, когда подросток обратился к администрации школы с признанием.
Первоначально в октябре 2024 года суд назначил Хейли условный срок с обязательной реабилитацией, но 14 февраля апелляционная инстанция отменила это решение, назвав его «злоупотреблением» в отношении УДО.
Клифтон-Кармак, пытавшаяся скрыться в Техасе после первого допроса в декабре 2023-го, теперь отправится в тюрьму на 4 года. Отмечается, что она больше никогда не сможет работать в учебных заведениях, чтобы у женщины точно не было шанса на повторное совращение несовершеннолетнего.
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*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
Первоначально в октябре 2024 года суд назначил Хейли условный срок с обязательной реабилитацией, но 14 февраля апелляционная инстанция отменила это решение, назвав его «злоупотреблением» в отношении УДО.
Клифтон-Кармак, пытавшаяся скрыться в Техасе после первого допроса в декабре 2023-го, теперь отправится в тюрьму на 4 года. Отмечается, что она больше никогда не сможет работать в учебных заведениях, чтобы у женщины точно не было шанса на повторное совращение несовершеннолетнего.
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*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
Мария Моисеева