В прямом эфире украинского телемарафона пропал свет

Фото: iStock/MushroomsArtSeven
Отключение света произошло днем в прямом эфире всеукраинского телемарафона. Трансляция эфира доступна на YouTube.
Уточняется, что свет пропал в 15:58 мск. По словам телеведущих, это связано с аварийными отключениями, которые были введены энергетической компанией в Киеве.
Менее чем через час трансляция возобновилась из-за включения света.
Ранее директор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко заявил, что экстренные отключения электричества введены в Киеве. Согласно его словам, Киев вышел за доступные лимиты.
Напомним, «Укрэнерго» спрогнозировало, что на следующей неделе на Украине появится серьезный дефицит электроэнергии. В настоящее время в стране недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы.
Читайте также:
В Киеве ввели экстренные отключения электричества
На Украине спрогнозировали масштабный дефицит электроэнергии
Два села в Запорожской области остались без света после атаки украинских дронов
Менее чем через час трансляция возобновилась из-за включения света.
Ранее директор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко заявил, что экстренные отключения электричества введены в Киеве. Согласно его словам, Киев вышел за доступные лимиты.
Напомним, «Укрэнерго» спрогнозировало, что на следующей неделе на Украине появится серьезный дефицит электроэнергии. В настоящее время в стране недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы.
Читайте также:
В Киеве ввели экстренные отключения электричества
На Украине спрогнозировали масштабный дефицит электроэнергии
Два села в Запорожской области остались без света после атаки украинских дронов
Екатерина Коршунова