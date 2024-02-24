В Пулково на шесть часов задержали рейс из-за «бомбы» у беременной

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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на шесть часов задержали рейс из-за конфликта мужчины с беременной женой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В районе двух часов ночи 24 февраля в аэропорт поступил звонок от 30-летнего мужчины. Он утверждал, что в багаже его беременной жены находится подозрительный предмет, с помощью которого может быть совершён теракт.
В результате с борта было эвакуировано 148 пассажиров и девять членов экипажа. Кинологи тщательно осмотрели самолёт, но никаких подозрительных предметов не обнаружили.
В результате выяснилось, что незадолго до вылета самолёта женщина поругалась со своим мужем по телефону и заявила, что улетает в Таджикистан к родителям. Супруг не хотел отпускать её, поэтому придумал историю с взрывчаткой.
Рейс «Уральских авиалиний» задержали на шесть часов, всем пассажирам выдали еду и воду. В настоящее время мужчину разыскивают.
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В результате с борта было эвакуировано 148 пассажиров и девять членов экипажа. Кинологи тщательно осмотрели самолёт, но никаких подозрительных предметов не обнаружили.
Рейс «Уральских авиалиний» задержали на шесть часов, всем пассажирам выдали еду и воду. В настоящее время мужчину разыскивают.
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Анастасия Чинкова