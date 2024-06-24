В Шаховской построили два ФАПа

Фото: пресс-служба Минстройкмплекса МО
Два модульных фельдшерско-акушерских пункта построили на территории городского округа Шаховская: в селе Ивашково и в деревне Дор, оба медучреждения получили разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Каждый из новых ФАПов рассчитан на 36 посещений в смену. Фельдшерско-акушерские пункты представляют собой одноэтажные здания площадью 200 квадратных метров. Там расположены кабинет врача, процедурная, смотровая, стерилизационная комната, а также прививочный кабинет, палата для пациентов и помещение для отдыха медиков», — говорится в сообщении.На прилегающих территориях обустроены места для парковки и места для отдыха, проведено комплексное озеленение.
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