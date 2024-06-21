Новый детсад в солнечногорском микрорайоне Рецкино-2 достроят к 1 сентября

Фото: Евгения Герасимова
Детский сад, рассчитанный на 320 воспитанников, возводят в микрорайоне Рецкино-2 городского округа Солнечногорск по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Завершить строительство планируют до начала учебного года. О ходе работ рассказал начальник строительного управления ООО «Крост-Д» Алексей Горячев, передаёт корреспондент Евгения Герасимова.
«Сейчас ведутся отделочные работы внутри здания, устройство внутренних инженерных сетей и кровли, а также благоустройство территории: в частности — подготовка оснований для детских игровых площадок», — сообщил Горячев.В настоящее время строительная готовность трёхэтажного детского сада составляет 58 процентов. В работах задействовано более ста человек, используется пять единиц техники.
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