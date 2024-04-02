В Пушкино прошло профориентационное занятие для студентов-медиков

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Будущим медработникам рассказали о программе наставничества и плюсах работы в Пушкинской больнице. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мероприятие прошло в Пушкинском перинатальном центре.
Стоит отметить, что в встрече с представителями больницы приняли участие студенты Сергиево-Посадского, Мытищинского и Пушкинского филиалов Московского областного медицинского колледжа № 1.
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«Все наши сотрудники являются важной частью крупнейшего медучреждения Подмосковья с богатой историей и традициями. Амбулатория за более 100 лет успешной работы воспитала не один десяток талантливых врачей, медицинских сестер и медбратьев, достойных представителей нашего сообщества, профессоров, кандидатов и докторов наук.Главная ценность нашей больницы — это коллектив, поэтому мы активно развиваем программу наставничества для того, чтоб адаптация молодых специалистов на новом месте работы проходила комфортнее», — поделился главврач Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Владимир Мануйлов.
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Мира Полтева