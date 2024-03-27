Школьников Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе исторических проектов

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Всероссийский конкурс исследовательских проектов по истории «Без срока давности» проводится для учеников 8-11 классов и студентов колледжей, принять в нём участие приглашают молодёжь из Московской области, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Для участия в конкурсе ребята должны выбрать одну из тем, посвящённых геноциду мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, подготовить видеоролик, отражающий суть исследовательского проекта, а также паспорт научной работы», — говорится в сообщении.Заявки на участие в конкурсе принимают онлайн — по ссылке. Прислать заявку можно до 9 апреля.
Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте проекта.
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