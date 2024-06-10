В Пушкинском округе освятили Александро-Невский храм

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Освящение нового Александро-Невского храма состоялось в посёлке Ашукино Пушкинского городского округа — на территории Софринской бригады войск национальной гвардии России, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Храм был построен в память о военнослужащих нацгвардии, погибших при выполнении служебно-боевого долга. Освящение провёл архиерей Сергиево-Посадской епархии Кирилл, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский», — говорится в сообщении.Кроме того, была освящена расположенная возле храма Феодоровская часовня.
В мероприятии приняли участие глава Пушкинского округа Максим Красноцветов, его первый заместитель Андрей Морозов, депутаты Госдумы РФ Вячеслав Фомичев и Дмитрий Саблин, а также представители командования Росгвардии, родственники погибших и ветераны боевых действий.
После освящения собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим воинам и осмотрели экспозицию Музея боевой славы Софринской бригады.
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