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В Реутове вручили ключи первым новосёлам третьего корпуса ЖК «Самоцветы мира»

02 октября 2024, 09:26
Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Третий корпус «Циркон» в составе жилого комплекса «Самоцветы мира» в Реутове построен и введён в эксплуатацию, жильцам начали выдавать ключи от квартир, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


ЖК «Самоцветы мира» построен по программе привлечения и закрепления на ключевых должностях работников военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения». Им предлагаются квартиры здесь по льготным ценам. Гендиректор корпорации Александр Леонов отметил, что ЖК качественно построен и сдан в срок.

На первом этаже корпуса расположен детский сад, его оформили в космическом стиле. Учреждение передано на баланс муниципалитета, поэтому туда будут зачислять детей не только жителей жилого комплекса, но и всего микрорайона.

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#реутов
#новостройка
#жилой дом
#ключи
Собянин рассказал о строительстве станции метро «Достоевская»
02 октября 2024, 09:19

Фото: istockphoto/spacedrone808

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возведении станции «Достоевская» на Кольцевой линии метро. Об этом он заявил на своем персональном сайте.
«Спустя 70 лет строим новую станцию на Кольцевой линии. «Достоевская» будет размещена между «Проспектом Мира» и «Новослободской» и даст дополнительную пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию», – написал он.

По его словам, тысячи пассажиров с ее открытием смогут выбирать более удобные варианты поездок. Он отметил, что станции «Курская», «Проспект Мира» и «Чкаловская» станут менее загруженными.

Видеоматериал, размещенный на сайте, показывает, что станцию будут возводить практически вручную из-за плотной городской застройки. Это будет первая станция метро, где установят траволаторы в пешеходном переходе, что значительно сократит время пути к «Олимпийскому». Ожидается, что её строительство займет примерно пять лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравляя с профессиональным праздником строителей московского метро сообщил, что день метростроителя является данью уважения тем, кто развивал и создавал отечественный метрополитен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#строительство
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#мэр
#станции
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В Одинцове ввели в эксплуатацию детсад на 60 мест
02 октября 2024, 09:09

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 60 воспитанников, построили в жилом комплексе «Одинцово-1», объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В здании оборудованы помещения для групп, кружковая, медицинский и методический кабинеты, а также пищеблок. На прилегающей территории установлены детские игровые и спортивные площадки с теневыми навесами, высажены деревья и кустарник», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что детский сад был построен за счёт инвестора в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.

В настоящее время на территории жилого комплекса уже открыта школа на 1160 учеников, а также четыре детсада: один — на 350 мест и три — на 60 мест каждый. Всего в ЖК «Одинцово-1» будет две школы и восемь детсадов.

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#детский сад
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Названы авиакомпании, которые перенаправили рейсы в Дубай в обход Израиля
«Аэрофлот» и «Россия» полетят в Дубай по удлиненным маршрутам
02 октября 2024, 08:50

Фото: iStock/frentusha

Два запланированных на среду, 2 октября, рейса авиакомпании «Россия» совершат перелет в аэропорт Аль-Мактум в Дубае в обход воздушного пространства Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Утверждается, что пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены напитками и питанием. Также часть пассажиров будет перенаправлена на другие рейсы авиакомпании - партнера.

Примечательно, что «Аэрофлот» отменил запланированный на этот же день рейс Москва — Дубай — Москва. Пассажиров перенаправили на другой рейс, который будет выполнен на дальнемагистральном лайнере большей вместимости. Он сможет полететь в обход Ирана, пояснили в компании.

Напомним, во вторник, 1 октября, Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Израиль, Иордания и Ирак объявляли о закрытии воздушного пространства. По завершении ракетной атаки Израиль сообщил об открытии своего неба для полетов.

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#рф
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Собянин поздравил с профессиональным праздником строителей московского метро
02 октября 2024, 08:00

Фото: istockphoto/hank5

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравляя с профессиональным праздником строителей московского метро сообщил, что день метростроителя является данью уважения тем, кто развивал и создавал отечественный метрополитен. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«‎Сердечно поздравляю московских специалистов с Днем метростроителя! Прежде всего это дань уважения нескольким поколениям московских рабочих и специалистов, построивших лучшее в мире метро», — отметил он.

Помимо этого, Собянин поблагодарил их за добросовестный труд, высокий профессионализм и за большой вклад в развитие Москвы. Он добавил, что метрополитен стремительно развивается.

По его словам, с 2011 года его сеть выросла в 1,8 раза. Кроме того, были завершены реконструкция и строительство 250 км линий, 4 дополнительных вестибюлей, 119 станций и 12 электродепо метро и МЦК.

Он отметил, что до 2030 года планируется построить еще 35 станций. В завершение Собянин пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что в честь 100-летнего юбилея Московского академического театра сатиры в столице выпущена специальная серия карт «Тройка». Приобрести юбилейные карты можно на стойках «Живое общение», в флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная».

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#москва
#мцк
#метро
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Авиакомпании РФ массово отменяют рейсы из-за ракетной атаки по Израилю
Отменены рейсы авиакомпаний Red Wings, «Аэрофлот», S7 и других
02 октября 2024, 04:25

Фото: istock/Chalabala

После массированной ракетной атаки Ирана на Израиль Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям прекратить полеты в Израиль, Иран и Ирак, а также пересмотреть маршруты для облета этих стран.
Это решение связано с возросшей угрозой безопасности для гражданских воздушных судов. Отменены рейсы авиакомпаний Red Wings, «Аэрофлот», Mahan Airlines, «Азимут», «Россия», S7.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.

В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация президента США Джо Байдена потерпела полный провал на Ближнем Востоке, а реакции из Вашингтона лишь подчеркивают беспомощность в разрешении текущих кризисов.

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#иран
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В Москве выпустили тематическую карту «Тройка» к 100-летию Театра сатиры
02 октября 2024, 03:43

Фото: istock/spacedrone808

В честь 100-летнего юбилея Московского академического театра сатиры в столице выпущена специальная серия карт «Тройка». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Сегодня Московский академический театр сатиры отмечает своё 100-летие! В честь этого события выпущены новые тематические карты "Тройка"», — говорится в сообщении.
Приобрести юбилейные карты можно на стойках «Живое общение», в флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине Московского метро и на популярных маркетплейсах.

Ранее сообщалось, что в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) с начала 2024 года построили 20 новых образовательных учреждений — школы и детские сады. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Новые образовательные учреждения рассчитаны на более 9 тысяч школьников и 2,5 тысячи дошкольников.

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С начала года в ТиНАО построили 20 школ и детских садов
02 октября 2024, 02:24

Фото: istock/Zhang Shu

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) с начала 2024 года построили 20 новых образовательных учреждений — школы и детские сады. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Мы продолжаем развивать ТиНАО, придерживаясь принципа сбалансированной застройки. В этом году построили восемь объектов за счет бюджета — четыре школы и столько же детских садов. Еще 12 учреждений возвели за счет частных инвестиций», — отметил Ефимов, передает портал Mos.ru.
Новые образовательные учреждения рассчитаны на более 9 тысяч школьников и 2,5 тысячи дошкольников. Все они переданы в городскую систему образования, а в школах и детских садах созданы комфортные условия для всестороннего развития детей. По данным председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, общая площадь новых школ составила около 215 тысяч квадратных метров, а детских садов — 35,7 тысячи квадратных метров. Все здания получили разрешения на ввод в эксплуатацию, а строительство велось под строгим контролем инспекторов.

В новых детских садах предусмотрены музыкальные и спортивные залы, медицинские кабинеты и игровые площадки. Школы оснащены современными классами, включая робоклассы и специализированные кабинеты, а также спортивными залами и площадками на территории. С момента присоединения новых территорий к столице в ТиНАО построено более 150 образовательных объектов, а до 2026 года планируется возвести еще 40.

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#строительство
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#портал
#модернизация
#счёт
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Трофим и Зосима 2 октября: как не навлечь беду и сохранить здоровье
02 октября 2024, 00:00

Фото: istockphoto / GRZEGORZ KROL

2 октября — день памяти святых мучеников Трофима и Зосимы. Этот день насыщен народными приметами и традициями, которые передавались из поколения в поколение.
Это не только важный день в церковном календаре, но и время, когда наши предки обращали внимание на окружающий мир и его знаки.

Сегодня принято выполнять определённые ритуалы, которые, согласно поверьям, могут повлиять на судьбу. В материале «Радио 1» расскажем о главных народных приметах, традициях и советах, которые помогут вам правильно провести 2 октября и привлечь в свою жизнь только положительные изменения.

Трофим и Зосима — история и традиции

Праздник Трофима и Зосимы отмечается 2 октября, когда православная церковь чтит святых мучеников Трофима Синадского и Зосиму Киликийского. Трофим Синадский, стойкий мученик, призывал людей отвернуться от языческого безумия, и его непоколебимость привела к его казни, несмотря на все испытания.

Святой Зосима, стремясь избежать общения с язычниками, ушёл в пустыню. Однажды, столкнувшись с правителем Киликии, он удивил его тем, что дикие животные его слушаются. Но когда правитель узнал о христианской вере Зосимы, он приказал арестовать его. Мученик, обратившись к Богу, вызвал огромного льва. Правитель испугался и приказал отпустить Зосиму. В тот же миг святой умер.

На Руси в этот день праздновали пчелиный праздник и пчелиную девятину. В течение девяти дней после Зосимы готовились к зиме, ели мёд и запивали его тёплой водой. Также проводились Трофимовы вечерки, где молодые люди выбирали невест, а девушки присматривались к женихам.

Что можно делать 2 октября

Трофимовы вечерки

Молодёжные события, где девушки выбирают женихов, а молодые ребята будущих жён. Кроме того, на народных гуляниях устраивали танцы, игры, хороводы и другие развлечения.

Медовые праздники

В этот день существовала традиция начинать каждое утро с ложки мёда. Это было связано с праздником пчеловодов, известным как «Пчелиная девятина». Во время этого праздника пасечники готовились к зиме и ухаживали за ульями. Считалось, что мёд в этот день обладает особой пользой для здоровья. Пчёлы почитаются за воск, из которого делают церковные свечи, символизирующие свет и надежду в тёмные времена.

Сладкий стол

На Руси в этот день устраивали сладкий стол. Хозяйки пекли печенье, калачи и оладьи, а затем угощали мёдом своих родных и соседей. Люди верили, что если провести зиму за таким столом, то она будет более приятной и сладкой.

Фото: istockphoto / Shaiith

Что нельзя делать 2 октября

В день Трофима и Зосимы существуют определённые запреты и традиции, которые следует соблюдать.

Ссориться и ругаться,

Старайтесь быть терпимыми и понимающими к другим людям, избегая конфликтов. Если вы чувствуете, что ситуация накаляется, лучше уйти от конфликта и поговорить позже, когда эмоции утихнут. Считалось, что ссоры в этот день могут привести к болезням.

Отправляться на рыбалку

Считается, что темные силы могут навредить рыбакам и навлечь на них беду.

Уборка в дома

В этот день не стоит наводить порядок и чистоту в доме, иначе можно вымести удачу и благополучие.

Жадничать

Святые Трофим и Зосима были щедрыми людьми, поэтому стоит брать с них пример

Фото: istockphoto / Vlad Dmytrenko

Народные приметы:

  • если пчёлы заделывают вход в улей, то зима будет холодной;
  • если дует южный ветер, значит стоит ожидать хороший урожай озимых культур;
  • если листья осины падают вверх лицом, значит зима будет морозной;
  • если стоит тёплая погода и туман, оставшаяся осень будет благоприятной;
  • если гремит гром, зимой снега не будет;
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Володин о фиктивных браках с мигрантами: Не надо вводить наших бабушек в блуд
Спикер ГД Володин призвал «не вводить бабушек в блуд» с мигрантами
01 октября 2024, 23:00

Фото: сайт Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов противодействовать вовлечению пенсионерок РФ в незаконные схемы по фиктивным бракам с мигрантами. «Не вводить бабушек в блуд» призвал спикер ГД в ходе пленарного заседания 1 октября.
«Наших бабушек не надо вводить в этот блуд» — сказал Володин, комментируя фиктивные браки пенсионерок с иностранцами.

Володин также привел статистику, согласно которой с 2001 года в России заключили более 4300 фиктивных браков с иностранцами для получения миграционного статуса.

Депутаты Госдумы приняли поправки к законопроекту о правовом положении иностранцев в России. Поправки также касаются продления для иностранцев нахождения в браке с гражданами России для получения регистрации.

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#володин
#мигранты
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