В Реутове вручили ключи первым новосёлам третьего корпуса ЖК «Самоцветы мира»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
Третий корпус «Циркон» в составе жилого комплекса «Самоцветы мира» в Реутове построен и введён в эксплуатацию, жильцам начали выдавать ключи от квартир, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
ЖК «Самоцветы мира» построен по программе привлечения и закрепления на ключевых должностях работников военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения». Им предлагаются квартиры здесь по льготным ценам. Гендиректор корпорации Александр Леонов отметил, что ЖК качественно построен и сдан в срок.
На первом этаже корпуса расположен детский сад, его оформили в космическом стиле. Учреждение передано на баланс муниципалитета, поэтому туда будут зачислять детей не только жителей жилого комплекса, но и всего микрорайона.
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