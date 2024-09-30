В Ивантеевке отремонтируют Центр культуры и искусств, построенный 98 лет назад

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт Центра культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева планируют провести в городе Ивантеевка Пушкинского округа, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Центр культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева располагается в трёхэтажном здании 1926 года постройки, его общая площадь составляет около 1,5 тыс. квадратных метров. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести капитальный ремонт и поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта», — говорится в сообщении.Завершение капитального ремонта запланировано на 2025 год.
Начальная цена лота составляет 229 миллионов 956 тысяч 689 рублей 32 копейки, заявки принимаются до 8 октября.
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