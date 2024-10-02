С начала года в ТиНАО построили 20 школ и детских садов

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В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) с начала 2024 года построили 20 новых образовательных учреждений — школы и детские сады. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Мы продолжаем развивать ТиНАО, придерживаясь принципа сбалансированной застройки. В этом году построили восемь объектов за счет бюджета — четыре школы и столько же детских садов. Еще 12 учреждений возвели за счет частных инвестиций», — отметил Ефимов, передает портал Mos.ru.Новые образовательные учреждения рассчитаны на более 9 тысяч школьников и 2,5 тысячи дошкольников. Все они переданы в городскую систему образования, а в школах и детских садах созданы комфортные условия для всестороннего развития детей. По данным председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, общая площадь новых школ составила около 215 тысяч квадратных метров, а детских садов — 35,7 тысячи квадратных метров. Все здания получили разрешения на ввод в эксплуатацию, а строительство велось под строгим контролем инспекторов.
В новых детских садах предусмотрены музыкальные и спортивные залы, медицинские кабинеты и игровые площадки. Школы оснащены современными классами, включая робоклассы и специализированные кабинеты, а также спортивными залами и площадками на территории. С момента присоединения новых территорий к столице в ТиНАО построено более 150 образовательных объектов, а до 2026 года планируется возвести еще 40.
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Елена Перлова