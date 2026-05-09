В реке рыболов поймал осетра рекордных размеров
В американском штате Миннесота рыболов выловил гигантского озерного осетра. Об этом информирует KROC News.
Тревис Китинг установил новый рекорд. 18 апреля он занимался рыбной ловлей на реке Рейни-Ривер и выловил осетра впечатляющих размеров. Длина рыбы превышала два метра, а её вес составил 74,84 килограмма.
В тот день стояла холодная погода с сильными порывами ветра, достигавшими 18 метров в секунду. Вначале Китинг и его товарищи рыбачили в заливе Фор-Майл, но за восемь часов им удалось поймать только семь небольших рыб.
Вечером Тревис переместился к устью реки. Спустя примерно час после начала ловли его удилище изогнулось почти до воды. По словам Китинга, чтобы извлечь осетра, ему потребовалось «более часа абсолютного хаоса».
