Нарколог назвал признаки бытового алкоголизма
Понять, что близкий человек страдает бытовым алкоголизмом сложно, поскольку это начальная, стертая форма зависимости. Об этом сообщил «Ленте.ру» врач-нарколог «Поликлиника.ру» Роман Устинов.
Человек с алкогольной зависимостью находит любой предлог для употребления алкоголя, будь то праздники, завершение рабочей недели, встречи с друзьями или попытки справиться со стрессом и жизненными трудностями. При этом он продолжает работать и оставаться социально активным, но его интересы и хобби значительно сокращаются, пояснил Устинов.
Люди с зависимостью не признают себя алкоголиками и на критику со стороны близких реагируют резко, приводя, по их мнению, веские аргументы: «я могу остановиться в любой момент, просто сейчас такие обстоятельства», «я пью только, чтобы поднять настроение, улучшить сон или снять стресс».
Внешний вид человека также меняется: кожа становится грубой, появляются покраснения и отеки, глаза часто краснеют, он становится менее опрятным и чистоплотным. Кроме того, у него усиливаются раздражительность, вспыльчивость и тревожность, подчеркнул Устинов.
Нарколог отмечает, что на бытовой алкоголизм указывают несколько признаков: постепенное увеличение объема выпиваемого алкоголя, потеря контроля над количеством, провалы в памяти после употребления (алкогольные палимпсесты), утреннее употребление спиртного для улучшения самочувствия, а также склонность пить в одиночестве или скрывать факт употребления.
Такое состояние может длиться годами, создавая у самого пациента и его близких иллюзию, что употребление алкоголя — это норма, и что время, когда можно эффективно бороться с зависимостью, уже упущено, добавил Устинов.
