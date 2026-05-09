Россиянам напомнили о новых правилах налога на проценты по вкладам
До 1 декабря 2026 года вкладчикам нужно будет уплатить налог с процентов по банковским депозитам за 2025 год. Об этом агентству «Прайм» сообщил юрист Александр Хаминский.
С 2025 года процентный доход по депозитам будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%, если сумма дохода не превышает 2,4 миллиона рублей, или 15%, если превышает эту сумму. Важно отметить, что налоговые вычеты на такие доходы больше не будут предоставляться. Проценты по депозитам с доходностью не более 1% и по эскроу-счетам освобождены от налогообложения.
Федеральная налоговая служба (ФНС) сама рассчитает сумму налога, основываясь на данных, предоставленных банками. Необлагаемая сумма за 2025 год составляет 210 тысяч рублей и рассчитывается по формуле: 1 миллион рублей × максимальная ключевая ставка Центрального банка за год, которая в 2025 году составляет 21%. Если ваши процентные доходы за год не превысят эту сумму, налог не потребуется.
В случае превышения налог будет взиматься только с суммы, превышающей установленный лимит. Банки уже передали необходимую информацию в ФНС, и уведомления с суммами налога будут направлены автоматически. Декларировать такие доходы самостоятельно не нужно.
