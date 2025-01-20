В Реутове представили самые успешные изобретения детей

Работа Центра содействия строительству (ЦСС) Московской области была значительно изменена в минувшем году, благодаря переменам удалось увеличить объёмы строительства, инвестиций в эту сферу и сократить отказы. О результаты первого года трансформации ЦСС доложил в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и округов руководитель ЦСС, министр регионального правительства по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.