В Реутове представили самые успешные изобретения детей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
В реутовском «Изобретариуме» провели выставку разработок детей. Юные инженеры и конструкторы представили свои работы научному совету города, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мы показали гостям серьёзные разработки ребят, которые занимают призовые места на всероссийских международных конкурсах. Кто-то из них уже привлёк инвестиции к своим проектам. Я бы не назвала эти изобретения детскими, ведь они меняют мир к лучшему. В нашем центре они учатся фантазировать, расширять рамки сознания, мыслить нестандартно», – рассказала директор «Изобретариума» Наталья Кива.Выставка проходила по случаю празднования Дня детских изобретений, который ежегодно отмечается 17 января. Всего на ней было представлено около 20 разработок. Среди них – визуальная адаптация нейросети, многофункциональный захват для ключей для людей с ограниченными возможностями здоровья, открытки для слепых, разработанные с помощью 3D-принтера, и многое другое. Ребята отметили, что на рынке сейчас нет современных аналогов их разработкам.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
«За последний год центр принес много достижений в общую копилку нашего наукограда. Сегодня мы увидели много серьёзных проектов. Надеемся, что и дальше ребята будут прославлять Реутов своими изобретениями», – отметила замглавы Реутова Ольга Репина.«Изобретариум» продолжает готовить разработчиков и конструкторов. Многие из них поступают в лучшие вузы страны. Кива добавила, что крупнейший детский технопарк планирует добиться для воспитанников льгот при поступлении в высшие учебные заведения.
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Лора Луганская