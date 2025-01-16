Подростка из подмосковного Реутова обвинили в терроризме

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО
16-летнему подростку из Реутова предъявили обвинение в преступлении террористической направленности. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«По данным следствия, с сентября 2023 по январь 2025 года обвиняемый житель городского округа Реутов вступил в подразделение международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Он занимался пропагандой её деятельности и принимал непосредственное участие в обсуждении совершения террористических преступлений», – говорится в сообщении.О противоправной деятельности юноши стало известно оперативникам ФСБ России, и его задержали. По ходатайству следствия суд изберёт фигуранту меру пресечения.
Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО
Следователи и криминалисты проводят следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы.
Ранее сообщалось, что спецслужбы предотвратили нападение на школу №1 в Реутове, которое готовил местный десятиклассник. Он был участником тематических пабликов и обсуждал с его участниками массовые расправы в российских учебных заведениях. Подросток задержан.
Читайте также:
В Подмосковье усилили меры безопасности после предотвращения нападения на школу в Реутове
Бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой посадили на 7 лет по делу о мошенничестве
Ещё два человека задержаны по делу об убийстве Кириллова
Лора Луганская