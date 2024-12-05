Пассажиры МЦД-4 в Реутове показали знание правил поведения на железной дороге

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
У станции МЦД-4 «Реутов» прошёл рейд «Сохрани себе жизнь». Его провели сотрудники администрации городского округа, представители административно-пассажирской инспекции» и железнодорожные специалисты, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Жителям Реутова, направлявшимся на станцию, рассказали о правилах безопасности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры. Им напомнили, что категорически запрещено выходить за ограничительную линию платформы. К вагонам можно подходить только после полной остановки поезда. Помимо этого, не стоит гулять вдоль путей и по рельсам, особенно в капюшоне и наушниках. Их нужно снимать, входя на платформу или переходя пути», – говорится в сообщении.Пассажирам раздали листовки с правилами поведения на железной дороге.
Во время рейда нарушителей не выявили. Все пассажиры были знакомы с правилами поведения на железной дороге.
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Лора Луганская