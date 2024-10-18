В Реутове провели акцию по безопасности на железной дороге

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
Рейд по безопасности провели на платформе и переходе на станции МЦД-4 Реутов на этой неделе, в акции участвовали представители администрации муниципалитета, сотрудники железнодорожных структур и волонтёры, сообщает пресс-служба администрации округа Реутов.
«В ходе рейда с пассажирами провели беседы о соблюдении правил безопасности на железнодорожных станциях и вблизи ж/д путей. Кроме того, людям раздавали информационные листовки», — говорится в сообщении.В администрации отметили важность такой работы, так как железнодорожная инфраструктура является местом повышенной опасности. Нарушение правил поведения здесь может повлечь за собой тяжёлые травмы и летальный исход. Особенно важно объяснить недопустимость игр на железной дороге подрастающему поколению, подчеркнули власти округа.
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Лев Каштанов