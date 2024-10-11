Глава Реутова Науменко проверил благоустройство дворов и детских площадок

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
Состояние детских площадок и дворов проверил глава городского округа Реутов Филипп Науменко в ходе еженедельного обхода территорий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В текущем году в городе комплексно отремонтировали 16 дворовых территорий – это почти каждый десятый двор Реутова», — отмечается в сообщении.Сейчас идёт формирование списка объектов на благоустройство в будущем году, Филипп Науменко обсудил с жителями их пожелания. В частности, по запросу жителей дома №5 по улице Гагарина здесь будет обустроена спортивная площадка. Кроме того, застройщик получит поручение ликвидировать недочёты, выявленные гражданами при установке здесь детской площадки.
А жильцы дома №18/2 по Комсомольской улице попросили обновить их детскую площадку. Глава округа пообещал проработать этот вопрос.
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