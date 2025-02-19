В РФ могут ввести новые правила продажи электроэнергии

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Министерство энергетики России предложило внедрить новый механизм оплаты услуг по передаче электроэнергии, основанный на принципе take-or-pay, который подразумевает оплату сетевой мощности в зависимости от максимально заявленной мощности, а не фактического потребления.
Эта инициатива будет касаться новых потребителей с мощностью не менее 670 кВт и начнет действовать с 1 июля, согласно проекту постановления, опубликованному на сайте regulation.gov.ru.
В компании «Россети» отметили, что введение данного принципа поможет оптимизировать объемы строительства и реконструкции сетей, а также сдержать рост тарифов. Эту информацию передает «Коммерсант».
Однако в «Сообществе потребителей энергии» выразили опасения, что новая система оплаты может привести к увеличению затрат для потребителей без соответствующего увеличения объемов предоставляемых услуг, что негативно скажется на реализации инвестиционных проектов в энергоемких отраслях.
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В компании «Россети» отметили, что введение данного принципа поможет оптимизировать объемы строительства и реконструкции сетей, а также сдержать рост тарифов. Эту информацию передает «Коммерсант».
Однако в «Сообществе потребителей энергии» выразили опасения, что новая система оплаты может привести к увеличению затрат для потребителей без соответствующего увеличения объемов предоставляемых услуг, что негативно скажется на реализации инвестиционных проектов в энергоемких отраслях.
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Мария Моисеева