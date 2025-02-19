ABC News: Рэпер A$AP Rocky чуть не сел на 24 года за стрельбу в друга, но его оправдали

Рэпер A$AP Rocky избежал 24-летнего тюремного срока после того, как присяжные оправдали его по делу о нападении с огнестрельным оружием. По данным ABC News, суд рассматривал инцидент, произошедший 6 ноября 2021 года в Голливуде, где музыкант якобы дважды выстрелил в своего бывшего друга A$AP Relli.