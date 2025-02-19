ABC News: Рэпер A$AP Rocky чуть не сел на 24 года за стрельбу в друга, но его оправдали

A$AP Rocky (Фото: скриншот транслации суда на Youtube-канале ABC News)
Рэпер A$AP Rocky избежал 24-летнего тюремного срока после того, как присяжные оправдали его по делу о нападении с огнестрельным оружием. По данным ABC News, суд рассматривал инцидент, произошедший 6 ноября 2021 года в Голливуде, где музыкант якобы дважды выстрелил в своего бывшего друга A$AP Relli.
Обвинение настаивало, что это было преднамеренное нападение, в то время как защита утверждала, что рэпер использовал бутафорский пистолет с холостыми патронами для самообороны.
Присяжные обсуждали дело три часа и в итоге встали на сторону защиты.
На процессе присутствовала возлюбленная музыканта Рианна. После оглашения вердикта оправдания A$AP Rocky бросился к ней и крепко обнял.
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Присяжные обсуждали дело три часа и в итоге встали на сторону защиты.
На процессе присутствовала возлюбленная музыканта Рианна. После оглашения вердикта оправдания A$AP Rocky бросился к ней и крепко обнял.
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Мария Моисеева