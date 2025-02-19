Россиянам раскрыли, как по-новому будут назначаться пенсии в 2026 году

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С 2026 года россиянам не нужно будет подавать заявление для выхода на пенсию. Сенатор Ольга Епифанова сообщила РИА Новости, что Социальный фонд начнет автоматически назначать страховую пенсию по старости, как это уже происходит с другими видами выплат, включая пенсии по инвалидности и социальные пенсии по потере кормильца.
Решение о назначении пенсии Соцфонд будет принимать за месяц до достижения пенсионного возраста. Будущему пенсионеру направят уведомление с информацией о состоянии лицевого счета, предполагаемом размере выплат и возможности их отсрочки для увеличения суммы за счет повышающих коэффициентов.
Если человек захочет отложить получение пенсии, он сможет подать соответствующее заявление.
В 2026 году право на страховую пенсию по старости получат женщины с 59 лет и мужчины с 64 лет при наличии не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
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Если человек захочет отложить получение пенсии, он сможет подать соответствующее заявление.
В 2026 году право на страховую пенсию по старости получат женщины с 59 лет и мужчины с 64 лет при наличии не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
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Мария Моисеева