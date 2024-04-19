В РФ по инициативе ФАС могут ограничить объём потребления населением электроэнергии

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ может выступить с инициативой, согласно которой будет ограничен объём потребления электроэнергии населением. Такие меры могут быть приняты для борьбы с майнерами.
Об этом сообщает телеграм-канал BRIEF. Кроме того, в ряде регионов будет осуществлён переход на дифференцированный тариф на электроэнергию, который также проконтролирует ФАС. Речь идет о тарифах, дифференцированных по объемам потребления для населения или социальной нормы потребления. Конечную стоимость киловатта энергии будут определять региональные тарифные органы.
Новые тарифы помогут снизить перекрестное субсидирование, особенно в тех регионах, где с этим наблюдаются проблемы. Кроме того, эта мера позволит бороться с «серым» майнингом.
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Александр Бойцов