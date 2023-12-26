Российские регионы обязали пересмотреть тарифы на электроэнергию

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Правительство России утвердило новые меры, которые направлены на перевод населения регионов на изменяемые тарифы на электроэнергию, зависящие от уровня потребления. Постановление кабмина было опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.
Согласно оценке Федеральной антимонопольной службы (ФАС), это постановление заставит практически все регионы страны перейти на новые тарифы в 2024 году, поскольку большинство регионов нарушают установленные лимиты субсидий при установлении тарифов.
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