ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка

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ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушений в рекламе ипотеки. Об этом ведомство сообщило на своём сайте.
Отмечается, что речь идёт о неуказании в рекламе существенных условий, которые влияют на стоимость кредита.
С соответствующей жалобой в антимонопольную службу обратился россиянин. Он пожаловался на рекламу банка по радио, где сообщалось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке — до 30 миллионов рублей. При этом в рекламе не были указаны иные условия, такие как срок, пределы процентной ставки, наличие первоначального взноса.
Также в рекламе было указано, что ипотека от Альфа-банка является лучшей в России. При этом объективные критерии сравнения услуги с предложениями других банков отсутствовали.
В ФАС подчеркнули, что такая реклама может вводить потребителей в заблуждение и, вероятно, содержит признаки нарушения закона о рекламе. Теперь ведомство проведёт оценку рекламы Альфа-банка, после чего, в случае установления вины, на компанию будет наложен штраф.
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С соответствующей жалобой в антимонопольную службу обратился россиянин. Он пожаловался на рекламу банка по радио, где сообщалось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке — до 30 миллионов рублей. При этом в рекламе не были указаны иные условия, такие как срок, пределы процентной ставки, наличие первоначального взноса.
Также в рекламе было указано, что ипотека от Альфа-банка является лучшей в России. При этом объективные критерии сравнения услуги с предложениями других банков отсутствовали.
В ФАС подчеркнули, что такая реклама может вводить потребителей в заблуждение и, вероятно, содержит признаки нарушения закона о рекламе. Теперь ведомство проведёт оценку рекламы Альфа-банка, после чего, в случае установления вины, на компанию будет наложен штраф.
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Анастасия Чинкова